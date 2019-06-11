Зоолог Николай Дроздов заявил, что покинул должность ведущего передачи "В мире животных", на которой находился более 40 лет. Выпуски с его участием, которые появляются в эфире, были сняты полгода назад.

Ранее соведущим Николая Николаевича стал юный Алексей Лапин. Зоолог уверял, что абсолютно спокоен за будущее "В мире животных", поскольку видит в молодом коллеге своего преемника. Сегодня же стало известно, что Дроздов давно ушел из программы, передает "СтарХит".

Одной из ключевых причин ухода зоолога с телевидения стала серьезная травма. Из-за перелома четырех ребер Николай Николаевич вынужден регулярно посещать врачей и делать процедуры. Сейчас Дроздов занимается своим любимым делом – преподает в МГУ.