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В Кремле объявлены лауреаты Государственной премии 2018 года

10 июня 2019, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле объявлены лауреаты Государственной премии 2018 года

В Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии России 2018 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

Ими стали научный руководитель института востоковедения Виталий Наумкин, научный руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовайт и другие.

Государственные премии лауреатам в среду, 12 июня, вручит лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Полный список лауреатов в понедельник опубликован на официальном сайте Кремля.

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