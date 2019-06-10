В Кремле объявлены лауреаты Государственной премии 2018 года
10 июня 2019, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле объявили имена лауреатов Государственной премии России 2018 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.
Ими стали научный руководитель института востоковедения Виталий Наумкин, научный руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовайт и другие.
Государственные премии лауреатам в среду, 12 июня, вручит лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Полный список лауреатов в понедельник опубликован на официальном сайте Кремля.