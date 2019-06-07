«Боспорские агоны». Крым встречает друзей.

Завтра в 21.00 в городе-герое Керчь на вершине горы Митридат состоится торжественное открытие XXI Международного фестиваля античных искусств «Боспорские агоны». Театральные постановки на античную тему, выставки, мастер-классы и творческие встречи шесть дней будут радовать и удивлять керчан и гостей Крыма. Генеральный продюсер кинокомпании «Грифон фильм» продюсерского центра «Крымский Мост», а также член жюри фестиваля «Боспорские агоны» Александр БЕЛАНОВ рассказал «АН» о мероприятии.



Неслучайно фестиваль античного искусства проходит на земле Пантикапея – столицы древнего Боспорского царства. Именно тут находится самое древнее театральное кресло России, сегодня мы можем увидеть его в Лапидарии Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Каменное кресло IV-III веков до нашей эры свидетельствует о высоком уровне культуры, о театральных традициях, зародившихся тут еще в древности. Театральные постановки по пьесам Гомера, Еврепида, Софокла, Евклида, Платона можно было увидеть здесь, у колон древнего Пританея, более двух с половиной тысяч лет назад!

«Боспорские агоны» проводятся уже в двадцать первый раз. За это время фестиваль пережил немало трудностей – о его мытарствах можно снимать детективный сериал. Только непреклонность перед украинскими чиновниками и неугасимый личный энтузиазм Татьяны Викторовны Умрихиной – идейного вдохновителя фестиваля, бывшего вице-премьера в правительстве Крыма, а ныне – директора Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника, помогли сохранить и продолжить уникальную культурную традицию.

Фестиваль, изгнанный из Керчи мэром-самодуром, который после 2014 года был арестован ФСБ России, долго странствовал, искал пристанище по городам Крыма и Краснодарского края. Татьяна Умрихина рассказывала: «Первого мая 1997 года на Большой Митридатской лестнице собралась вся творческая интеллигенция Керчи: артисты самодеятельных театров, эстрадные коллективы, художники, поэты, барды, писатели, гончарных дел мастера... Тогда мы сказали «Нет!» процессу духовного распада. Работая над созданием технологической модели склепа Деметры - уникального памятника античного зодчества, мы не просто заглянули в большие и печальные глаза покровительницы нашего города, мы поняли - она всегда была рядом, защищала нас, вела по жизни... Да, родила фестиваль - керченская земля. В чём заслуга сотрудников музея-заповедника?.. Мы вовремя вспомнили, осознали - кто мы? Мы – дети, внуки победителей!»

В рамках фестиваляВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник провёл ряд научных конференций по античной драматургии. Сотни керчан были вовлечены в процесс изучения древней истории: костюмы, музыка, рисунок танца, боевые искусства армии царя Митридата, набеги воинственных амазонок, показы античных мод, уникальные театральные маски… Не успели оглянуться, как во всех школах Керчи появились свои Деметры и Аполлоны: ни один первый школьный звонок теперь не проходит без участия олимпийских богов!



В основе фестиваля - конкурс театральных постановок на античную тему. Исполнители лучшей мужской и лучшей женской ролей, лучший режиссер, спектакль с самым оригинальным прочтением античной темы награждаются главным призом - крылатой «Боспорской Никой».

Двадцать один год главным лицом фестиваля является народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Семёнович Лановой. Он - настоящая звезда, артист, олицетворяющий великое русское слово, а значит - Россию. Ведь одной из главных миссий «Боспорских агон» является сохранение русской культуры. Этот фестиваль - своебразный керченский десант русской культуры в лице народных артистов России - Василия Ланового, Александра Голобородько, Владимира Коренева, Юрия Васильева - помог городу выжить во времена украинской оккупации и, в итоге, дал самый высокий процент голосов «За Россию!» на Крымском референдуме по вопросу возвращения на историческую родину.



Завтра в крымском аэропорту «Айвазовский» приземлятся новые гости. Среди них - актёры, режиссёры театра и кино Сергей Маховиков, Максим Линников, Любовь Руденко, Василий Мищенко, Владимир Потапов из Москвы, Вячеслав Никифоров из Республики Беларусь, Драго Ивич из Сербии. Фестивальную прописку давно получили и такие легенды российского театра и кино, как Владимир Коренев, Лариса Лужина, Юрий Васильев!



Два года назад, когда я впервые пригласил Ларису Лужину на фестиваль, спросил у неё на подъезде к Керчи:

- Вы ведь не первый раз в Крыму. Приезжали во времена СССР. Чем запомнилась Керчь?

- Керчанами! Удивительно добрые, хлебосольные люди! – прижала руки к груди Лариса Лужина, - Я до сих пор помню запах жареных бычков, копчёной тюльки, керченскую селёдочку под водочку... Не поверите, мне после гастролей в Керчи благодарные зрители несколько лет подряд присылали в Москву посылки с рыбкой!

- Да, было время! Древние греки нашли здесь не просто похожие породы рыб, они открыли здесь осетровых: севрюга, белуга и осетр. Эта рыбка достигала в длину нескольких метров! Куда всё делось?..



Еще один дорогой гость фестиваля - народный артист России, ведущий актёр Московского академического театра Сатиры Юрий Борисович Васильев, одним из первых поддержал выбор крымчан в 2014 году, подписав письмо на имя Президента России. На горе Митридат - главной площадке фестиваля «Боспорские агоны» - Юрий Васильев продолжает размышлять: «Великие мыслители не раз отмечали, что Россия живет между раем и адом. Для нас нет середины. Мы постоянно рушим собственную страну, чтобы начать строить ее заново. Наверное, это русский характер и менталитет. Но пора бы и нам учиться строить, развивать, улучшать наш быт, не разрушая его основы…».



И здесь актёр прав - идеальных обществ не бывает. Но у каждого гражданина должно быть единое представление о базовых ценностях. «Боспорские агоны» - одна из ступеней на пути познания этих ценностей. Ступень прочная, проверенная временем…

Александр БЕЛАНОВ