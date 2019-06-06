Актер Александр Кузнецов скончался в возрасте 59 лет

Актер и преподаватель Александр Кузнецов 6 июня утром скончался в возрасте 59 лет в США. О кончине российского актера написал сегодня актер Эммануил Виторган. Кузнецов переехал в США после развода с женой - актрисой Юлией Рутберг.

"Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты Так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил Ирина и все, кто тебя любит", - сообщил Виторган в Инстаграм. По некоторым данным, у Кузнецова была онкология.

Кузнецов родился в Приморье. После школы приехал учиться в Москву, поступил в Московский авиационный институт. После пяти лет обучения в МАИ забрал документы и поступил в Театральное училище имени Щукина. Еще будучи студентом третьего курса был принят в труппу театра на Малой Бронной.

Кузнецов преподавал в школе-студии МХАТ на русско-англоязычных курсах, основал Московскую международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения".

Актер сыграл более чем в 70 фильмах, получил популярность по роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец". "Комедия строгого режима", "Парад планет", сериалы "Метод Фрейда", "Гадалка", "Глухарь" и многие другие. Актер также снимался в США, в частности в "Беверли-Хиллз, 90210", "Разрушитель", "Миротворец", "Полиция Нью-Йорка", "Санта-Барбара".