В Москве открылась выставка немца Августа Зандера

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21 февраля 2013, 15:17 [ «Аргументы Недели. Москва», Карина Еганян, Москва ]

Фото Карины Еганян

Мультимедиа Арт Музей открыл выставку фотографий Августа Зандера, автора серии «Люди XX века». Работы немецкого фотографа можно увидеть до 7 апреля. В экспозиции выставки представлены около 150 фотографий Зандера.

Немецкий фотограф начал снимать этот масштабный проект в начале века, и это стало делом всей его жизни, но лишь после смерти Зандера серия была полностью опубликована. Более тридцати лет он посвятил съемке представителей различных социальных слоев. С портретов на нас смотрят немецкие фермеры, студенты, промышленники, деятели искусства, рабочие, дети первой трети ХХ века. В 1927 году публике были представлены первые 60 фотографий из этой серии, из которых спустя два года был составлен фотоальбом «Лица нашего времени».









Портреты Зандера пользовались большой популярностью и принесли фотографу славу, но после прихода к власти нацистов альбом оказался запрещен: считалось, что фотографии «низов» немецкого общества подрывают идеологическую доктрину о чистоте расы. Во время Второй мировой войны фотограф обосновался в сельской местности, где увлекся пейзажами, которые также представлены на выставке, а его ателье в Кельне подверглось бомбадировке. Былая популярность вернулась к Зандеру лишь после войны, а главный труд его жизни был опубликован лишь в 60-е, после смерти Зандера.

Фотограф делал портреты в строгом стиле без излишеств, с тщательно продуманной композицией. Серия «Люди XX века» - своеобразная социальная фотоэнциклопедия жизни Германии того времени. Ее герои изображены на типичном для своего рода занятий фоне, чтобы зритель не нуждался в дополнительных пояснениях. Зандер говорил: «Я не ставлю перед собой задачу создать идеальный портрет. Моя задача – показать личность в естественных условиях, со всеми ее достоинствами и недостатками». Он создал социальный портрет эпохи, поймав на камеру индивидуальные черты каждого героя.

Помимо портретов на выставке также представлены пейзажи Зандера и его архитектурные фотографии. Однако в этих жанрах он не достиг популярности, сравнимой с известностью его портретов.