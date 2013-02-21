Ростовская галерея представит российских художников на ярмарке в Лондоне

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21 февраля 2013, 12:13 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Григорий Бочкарёв, Ростов-на-Дону ]

Фото www.16thline.ru

Ростовская галерея 16thLINE примет участие в международной ярмарке современного искусства, которая пройдёт с 1 по 3 марта в Лондоне в Olympia Grand Hall. Ростовские галеристы представят на лондонской ярмарке работы российских художников Александра Селиванова, Алексея Хамова, Владимира Анзельма, Александра Сигутина и Марии Богораз.

Галерея 16thLINE сразу же после своего открытия в 2009 году зарекомендовала себя достаточно серьёзным проектом ростовской арт-индустрии. Сотрудники галереи уже несколько раз привозили в Ростов работы зарубежных художников. Выставки были организованны совместно с другими арт-площадками из западной Европы.

Самим своим активным и плодотворным развитием 16thLINE дала основание говорить о наличии в Ростове сложившегося сообщества профессиональных галеристов. Как известно, галерист – это искусствовед, владелец или сотрудник коммерческой художественной галереи, который организует постоянные или временные коллекции, выставки и продажи определённых видов произведений искусства.

В июне 2012 года в галерее современного искусства 16th LINE прошёл Второй фестиваль современной драматургии «Ростовские чтения — 2012», организованный совместно с Международным культурно-театральным центром «Миникульт». Фестиваль был открыт читкой пьесы «Хозяин кофейни» белорусского драматурга Павла Пряжко.

В августе 2012 года галерея провела на территории бывшей макаронной фабрики, расположенной на улице 16-я линия - рядом с 16thLINE - Фестиваль уличного искусства, который объединил несколько выставок и проектов, включая лекции, концерты, перформансы, конкурс граффити. Каждые выходные проводились лекции об уличном искусстве, которые читали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Ташкента и других городов.

В августе 2012 года было объявлено, что 16thLINE art-gallery и МТКЦ Minicult выступили учредителями негосударственного театра «18+», который открылся в ноябре этого же года на территории бывшей макаронной фабрики. По словам его организаторов, театр «18+» намерен ориентироваться на современную драматургию, с которой не решаются работать «традиционные» театры.

Теперь галерея, как заявляют её руководители, начинает развивать новое направление – поиск и продвижение талантливых художников нашего региона на российской, и международной арт-сцене.

«Мы видим нашу миссию во включении Южного региона России в общемировой культурный процесс. На Западе имеют смутное представление о том, что происходит в российских регионах. Таким образом, мы продвигаем не только ростовских художников, но и город, и регион, и страну в целом», - говорит Татьяна Проворова, управляющая галереи 16thLINE.

Российское искусство в Англии с 28 февраля по 3 марта будут представлять всего две галереи – ростовская 16thLINE и Anna Nova из Санкт-Петербурга.