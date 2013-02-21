Людмила Поргина рассказала о состоянии здоровья Николая Караченцова

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21 февраля 2013, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Людмила Поргина рассказала о состоянии здоровья актера Николая Караченцова, Караченцов восстанавливается после страшного ДТП, в которое попал в 2005 году, теперь состояние его здоровья ухудшилось.

В конце января Николай Караченцов попал в больницу с подозрением на микроинсульт, тогда диагноз не подтвердился, а его жена пояснила, что госпитализация плановая.

В интервью Людмила Поргина рассказала, что левая рука и нога актера практически не действуют, актеру предстоит лечение в Китае, которое, как выразила надежду Поргина, может быть эффективным.

Николай Караченцов - любимый публикой актер, снявшийся в ряде известнейших кинокартин и работавший в театре "Ленком" у режиссера Марка Захарова.