Людмила Поргина рассказала о состоянии здоровья Николая Караченцова

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"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
//Культура
21 февраля 2013, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
На фоне затянувшегося процесса выхода Великобритании из Евросоюза, робких попыток ведущих стран Европы возобновить диалог с Россией, куда движется Европа и как нам с…
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Банки могут начать брать с клиентов плату за хранение валютных средств на их счетах. Законопроект с этой инициативой планируется к обсуждению в Госдуме уже в октябре…
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Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…
Предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе выглядит "нереальным". Об этом накануне заявила представитель…
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Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в ответ на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, назвала беспрецедентным объем помощи…
Эксперты опубликовали список самых живописных маяков мира: от Орегона до Новой Зеландии. Современные средства навигации сделали башни с сигнальными огнями менее значимыми…
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Капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков рассказал, что у одной из участниц команды обнаружили онкологию. Диагноз врачей – саркома желудка четвертой…
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В Санкт-Петербурге сотрудники бригады скорой помощи Елизаветинской больницы подрались с одной из пациенток. Отмечается, что конфликт начался с того, что женщина оскорбила…
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Специалисты рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга, который в большом количестве случае приводит к летальному исходу. Данной теме посвящен материал…
Товарный поезд въехал в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде Транссибирской магистрали в районе села Кирга Еврейской автономной области. Об этом сообщает…
Попытки Запада столкнуть Российскую Федерацию и Украину в большой войне увенчаются крахом. Такой прогноз содержится в материале, появившемся некоторое время назад…
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Ученые из Шотландии нашли напиток, который утоляет жажду и сохраняет в организме баланс жидкости не хуже, чем вода. Всего было проанализировано действие на организм…
В четверг, 26 сентября, на западной части Турции зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 5,9. Отмечается, что чрезвычайная ситуация вызывает страх и большую…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в его стране русский язык не станет «яблоком раздора». Глава государства отметил, что и белорусский, и русский язык…
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Десять лет тюрьмы получил на днях бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен за многолетний шпионаж в пользу…
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Все больше политиков и общественных деятелей призывает ограничить потребление человечества для того, чтобы спасти планету. В некоторых странах культ умеренного…
Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис собралась замуж. Избранником 31-летней особы монарших кровей стал 35-летний миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила новое место для штаб-квартиры ООН. По её мнению, для этих целей отлично подойдёт Ялта. «На полуострове найдется красивое…
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За год авиабилеты в России подорожали на 1,35%. На то, что рост цен на них всё-таки может быть не совсем оправданным обратил внимание даже Президент Владимир Путин…
Жак Ширак, бывший президент Франции, скончался утром в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родственников. Соответствующую информацию распространили некоторое…
Российское правительство, заботясь о жизни, здоровье и благополучии граждан, внесло изменения в существующие правила противопожарного режима и запретило жителям страны…
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готовит "жёсткий ответ" Вашингтону на инцидент с невыдачей виз некоторым представителям российской делегации…
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Кино в СССР было серебряным призером по весомости приноса в государственную казну рублишек. Первое место, понятно, оставалось за водкой. Для кинопоказов строились целые…
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Вылетевший с российскими туристами из вьетнамской Камрани самолет экстренно совершил посадку в аэропорту Барнаула 25 сентября в 21:13 по местному времени (17:13 мск)…
Пассажирка решила во время взлёта открыть аварийный выход, чтобы проветрить салон самолёта. По её словам, на борту лайнера было очень душно и она хотела подышать свежим…
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Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…
Ряд лидеров стран «семерки» предложил улучшить отношения с Россией, вернув её в «восьмерку». В «семерке» и ЕС разногласий больше, чем когда-либо, но центростремительные…