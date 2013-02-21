Режиссер Алексей Герман-старший скончался в реанимации

//Культура

21 февраля 2013, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

С ноября прошлого года после операции и воспаления легких Алексей Герман находился под наблюдением медиков в отделении реанимации.

Герман - кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР. Алексей Герман - автор картины "Двадцать дней без войны", где главные роли сыграли Юрий Никулин и Людмила Гурченко, и многие другие.