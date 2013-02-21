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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура

Режиссер Алексей Герман-старший скончался в реанимации

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Сын режиссера Алексея Германа-старшего сообщил Алексей Герман-младший сообщил о кончине отца "Эху Москвы", ранее сообщалось, что состояние знаменитого 74-летнего режиссера Алексея Германа - старшего ухудшилось. 
 
С ноября прошлого года после операции и воспаления легких Алексей Герман находился под наблюдением медиков в отделении реанимации.
 
Герман - кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР. Алексей Герман - автор картины "Двадцать дней без войны", где главные роли сыграли Юрий Никулин и Людмила Гурченко, и многие другие.
ЕП

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