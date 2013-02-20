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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура

Режиссер Герман-старший чувствует себя все хуже

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

rusrep.ru
rusrep.ru

Состояние знаменитого режиссера Алексея Германа - старшего ухудшилось. 74-летний режиссер находится в реанимации с ноября прошлого года после операции и воспаления легких.

Как рассказала его жена Светлана Кармалита. «Ему стало хуже. Я сейчас ничего не хочу говорить и делать какие-то прогнозы. Ситуация может сдвинуться как в одну, так и другую сторону», - сказала Кармалита, сообщает echomsk.spb.ru.

 У Алексея Германа в ноябре пришло время перепрограммировать кардиостимулятор, который ему поставили. Перед этим он начал плохо себя чувствовать и несколько раз упал дома. Когда он упал, то сильно ударился головой. Врачи провели ему операцию по удалению внутричерепных гематом, однако после этого режиссер заболел воспалением легких.
Алексей Юрьевич Герман — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер; народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР. Снял такие фильмы как «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин» и многие другие.

НС

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