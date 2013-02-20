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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура

В Еврейской автономии открылась международная арт-выставка

, 13:43 [ «Аргументы Недели», ]

Фото Виктора Черненко
Фото Виктора Черненко

В Музее современного искусства ЕАО в Биробиджане открылась передвижная «Белая выставка». Этот межрегиональный арт-проект объединил более 30 современных дальневосточных художников, в том числе из КНР, передает корреспондент «АН-онлайн».

Как сообщил директор Музея современного искусства ЕАО Борис Косвинцев, межрегиональный арт-проект «Белая выставка» посвящён самому долгому времени года на Дальнем Востоке – зиме. «Автор идеи – хабаровский художник Александр Авдеев. В проекте принимают участие более 30 дальневосточных художников – из Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Уссурийска, Лесозаводска, Биробиджана, Благовещенска, Находки и Комсомольска-на-Амуре. Он также добавил, что своим видением зимы поделились и мастера из северных провинций Китая.

«Белая выставка» насчитывает 70 авторских работ, выполненных в разной технике. Время их создания простирается от 80-х годов прошлого века до настоящего времени. Представлены «Зимушка-зима», «Зимнее очарование», «Кумушки», «Хабаровская зима», «Часовенка», «После шторма», «Дерево-дед», «Север» и другие работы.

Экспонаты уже побывали в этом году в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. После Биробиджана 4 марта выставка поедет в Благовещенск, а оттуда «завернёт» в Китай.

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