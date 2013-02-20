В «Санкт-Петербургъ Опера» поставили «оперетту оперетт»

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20 февраля 2013, 11:15 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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В петербургском театре «Санктъ-Петербургъ Опера» готовятся к премьере. 22 и 23 февраля здесь покажут одну из самых популярных в мире оперетт: «Летучую мышь» Иоганна Штрауса-младшего.



«Летучую мышь» принято считать образцом жанра венской оперетты. «Лёгкая» по сюжету, её партитура написана по классическим оперным канонам. По словам режиссёра «Летучей мыши», художественного руководителя театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрия Александрова, главная сложность постановки заключается в том, чтобы соединить на сцене сложную музыку с актёрской игрой.



«Эту постановку мне хотелось сделать в стиле классического психологического русского театра. Знатоков жанра оперетты ждёт новое прочтение некоторых персонажей. При этом я, разумеется, имел в виду, что публика ждёт от оперетты определённого настроения: это нескучный, красивый и стильный жанр, полный доброго юмора», - говорит он.

Напомним, что в основе оригинального либретто «Летучей мыши» лежит история, придуманная французскими драматургами Анри Мельяком и Людовиком Галеви по мотивам забавной комедии «Бал в сочельник, или Часы с боем». Постановка в «Санктъ-Петербургъ Опера» основана на позднем либретто Николая Эрдмана и Михаила Вольпина, написанным ими в 1947 году для спектакля в Московском театре оперетты.

Именно в этой версии «летучей мышью» становится Розалинда – верная супруга ветреного Айзенштайна, тогда как в оригинальной редакции костюм летучей мыши надевал директор театра Фальк, а Розалинда отправлялась на бал в костюме венгерской графини (именно поэтому одна из центральных партий оперетты – чардаш). «Летучая мышь» - вторая оперетта в репертуаре «Санктъ-Петербургъ Опера». По словам Юрия Александрова, новая постановка проверяет труппу на прочность. «На сцене нужно демонстрировать великолепные вокальные данные и блестящую актёрскую игру. Чтобы научиться мастерству сочетать оперное с драматическим, в новой постановке занят весь состав нашей сравнительно молодой труппы».



За дирижёрский пульт встанет Роберт Лютер. Воспитанник Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1991 года по 1994 год он работал на родине жанра оперетты, в Вене, а именно, был постоянным дирижером Венской государственной оперы, где был музыкальным руководителем и дирижёром постановок «Дон Кихот», «Жизель», «Травиата».



Какой станет «Летучая мышь» по версии театра «Санктъ-Петербургъ Опера», можно будет увидеть 22 и 23 февраля. Начало спектаклей – в 19.00, сообщает "Искусство ТВ".