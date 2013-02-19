Открытие выставки «Царство природы. Пробуждение» в Петербурге

//Культура

19 февраля 2013, 11:31 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Графика MinaSmoke (Шерифы Векслер) неоднократно демонстрировалась в выставочных залах Испании, Германии, Японии, США, Канады. В России эти произведения впервые были представлены на выставке «Царство природы. Время муз» в феврале-марте 2012 года. Петербуржцы с большим нетерпением ждут вернисажа очередной выставки французской художницы.



Во второй части выставки «Царство природы. Пробуждение» мы снова встречаем наших Муз и их спутников. Сначала мы были зрителями их появлений издали, теперь загадочные дамы открывают нам двери их мира: перед нами предстает Возрождение природы, пробуждение чувств с красотой весны... Шерифа Векслер объясняет:



«На первой выставке было много сцен осенью и зимой.

Я очень хотела продолжить это путешествие в Королевство Природы, но с новым взглядом.

Я вижу это продолжение как непрерывный цикл: после пейзажей осеннего леса приходит весна с её изобилием цветов, насекомых ...



Зритель, который побывал на первой выставке, уже знаком с музами. Теперь он может приблизиться к ним без робости.

Работы отражают это соучастие: есть более крупные планы, детали, которые раскрывают женские персонажи. Мы обнаруживаем их чувственность, их тесную связь с природой.



Пробуждение празднует жизнь, возрождение природы, сезон любви».



MinaSmoke (Шерифа Векслер), Франция

6 апреля 2013 года в 16.00 в Доме ученых им. М. Горького РАН

Выставка «Царство природы. Пробуждение» продлится до 6 мая 2013 г.