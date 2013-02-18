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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Главный Асисяй пообещал к осени создать новую программу на Фонтанке (ВИДЕО)

18 февраля 2013, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Новый худрук цирка на Фонтанке Вячеслав Полунин может представить свою новую программу на манеже петербургского цирка этой осенью и не исключает в перспективе совместных проектов с Cirque du Soleil.

 Должность директора цирка пока остается вакантной, при этом министерство намерено, назначая его, прислушаться к рекомендации Полунина.
"Я только сейчас приеду по-настоящему знакомиться со всеми, кто живет в цирке на Фонтанке, с каждым человеком, чтобы понять, о чем он мечтает, что умеет и так далее. Пока я еще ничего не знаю. У меня есть только мои фантазии", — сказал артист, сообщает ria.ru.
Знаменитый лицедей добавил, что оставляет за зрителями решение, будут ли в цирке на Фонтанке выступать дрессированные животные.
"Если люди любят цирк с животными, значит он будет, если нет, значит не будет. Я сейчас занимаюсь информатикой — ставлю огромные компьютеры и со всего мира качаю самое лучшее. Потом буду сидеть месяцами, смотреть и этим вдохновляться, и двигаться вперед", — рассказал Полунин.

НС

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