Главный Асисяй пообещал к осени создать новую программу на Фонтанке (ВИДЕО)

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18 февраля 2013, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Новый худрук цирка на Фонтанке Вячеслав Полунин может представить свою новую программу на манеже петербургского цирка этой осенью и не исключает в перспективе совместных проектов с Cirque du Soleil.

Должность директора цирка пока остается вакантной, при этом министерство намерено, назначая его, прислушаться к рекомендации Полунина.

"Я только сейчас приеду по-настоящему знакомиться со всеми, кто живет в цирке на Фонтанке, с каждым человеком, чтобы понять, о чем он мечтает, что умеет и так далее. Пока я еще ничего не знаю. У меня есть только мои фантазии", — сказал артист, сообщает ria.ru.

Знаменитый лицедей добавил, что оставляет за зрителями решение, будут ли в цирке на Фонтанке выступать дрессированные животные.

"Если люди любят цирк с животными, значит он будет, если нет, значит не будет. Я сейчас занимаюсь информатикой — ставлю огромные компьютеры и со всего мира качаю самое лучшее. Потом буду сидеть месяцами, смотреть и этим вдохновляться, и двигаться вперед", — рассказал Полунин.



