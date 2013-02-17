Легендарный актер Сергей Юрский уходит со сцены

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17 февраля 2013, 18:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта www.neglinka29.ru

В Москве в Театре "Школа современной пьесы" на Неглинной спектакль "Ужин у товарища Сталина" завершился самым неожиданным образом: актер Сергей Юрский (и, по совместительству, режиссер этой постановки) объявил, что представление было последним.

Никаких причин того, что спектакль прекратил свое существование актер Сергей Юрский не назвал. "Ужин у товарища Сталина" шел в театре с неизменным успехом. Он не раз выезжал на гастроли в разные страны со своей постановкой. Ради того, чтобы увидеть Юрского в роли Сталина, поклонники приезжали из-за границы.

Сергей Юрьевич Юрский родился в Ленинграде 16 марта 1935 года. Учился на юридическом факультете Ленинградского университета. Окончил Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского (1959 год, мастерская Л. Макарьева).

С 1957 года – актер БДТ им. М. Горького в Ленинграде, с 1979 года – актер и режиссер театра им. Моссовета в Москве.

Режиссер театральных спектаклей и постановок. Создал уникальный театр одного актера. Чтец 15-ти программ классических и современных авторов. Повесть "Чернов", написанная им в середине 70-х годов, стала литературной основой режиссерского дебюта в кино.

С 1991 года одновременно играет и ставит спектакли на сцене Театра "Школа современной пьесы".

В 1992 году организовал в Москве "АРТель АРТистов Сергея Юрского".

Заслуженный артист РСФСР (1968 год). Народный артист России (1987 год). Лауреат Государственной премии. Премия "Кинотавр" в номинации "Главные призы в конкурсе "Фильмы для избранных" за 1991 год. Медаль Пушкина (2000 год, за исполнение роли Импровизатора в фильме "Маленькие трагедии").

В 2011 году стал лауреатом премии "Звезда Театрала".