У дочери Хью Гранта теперь есть брат

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17 февраля 2013, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

newizv.ru

Один из самых романтичных британских актеров во второй раз стал отцом. Об этом 52-летний Хью Грант сам сообщил в Твиттере: "Чтобы все прояснить, я действительно стал отцом".

«Отвечаю некоторым журналистам. Очень взволнован, у моей дочери теперь есть брат. Обожаю их до безумия. У них потрясающая мама... Еще раз для полной ясности. Я стал отцом… Спасибо за теплые слова. Теперь, когда я все подтвердил (получение свидетельства о рождении), надеюсь на то, что мою семью оставят в покое…», написал актер.

Мальчика назвали Феликс Чан Хонг Грант.

Первый ребенок Гранта появился на свет в 2011 году, когда Хью был 51 год. Малышка появилась на свет от непродолжительной связи актера со звездой китайского кинематографа, Тинглан Хонг, которая просто поставила Хью перед фактом после родов.



Примерно полтора года тому назад она поселилась в доме, специально купленном для нее Хью Грантом за $800 000 в районе Фулхэм, на западе Лондона.



