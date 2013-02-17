«Запрещенный» казаками спектакль «Лолита» покажут в «Эрарте»

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17 февраля 2013, 10:53 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

filmdigital.ru

В петербургском Музее современного искусства «Эрарта» состоится долгожданная премьера спектакля Леонида Мозгового по роману Владимира Набокова «Лолита». В октябре прошлого года спектакль был отменён из-за угроз инициативной группы, именующей себя казаками.



Напомним, что в октябре 2012 года «казаки» прислали в «Эрарту» письмо с угрозой сорвать премьеру «Лолиты» и потребовали отменить спектакль. В качестве причин, по которым выступление должно было быть отменено, в письме называлось нарушение закона о пропаганде педофилии. В письме также упоминался исполнитель главной роли Леонид Мозговой. «Казакам» не понравилось, что заслуженный артист России исполнял роль Гитлера в фильме «Молох» Александра Сокурова.



Несмотря на угрозы «Лолиту» всё же решено сыграть в «Эрарте» 22 февраля в 19.30. «После адекватного ответа министра культуры на целый месяц провокаций со стороны неизвестных лиц спектакль «Лолита» Леонида Мозгового пройдёт в большом зале «Эрарты». Легендарный чтец и актёр из фильмов Александра Сокурова вновь порадует нас мастерским исполнением тончайшей вещи Набокова. Здесь не будет ни грязных акцентов на «эту» тему, ни гламурности, которую вычленяют многие любители Набокова – только главное, только история чистой и настоящей любви. Слегка ядовитой, быть может – но зато настоящей», - сообщают организаторы премьеры.



Впервые свою сценическую интерпретацию романа Владимира Набокова «Лолита» Леонид Мозговой исполнил в 1993 году в Музее Набокова в присутствии сына писателя Дмитрия, впервые приехавшего на родину отца.



Леонид Мозговой — заслуженный артист России, лауреат нескольких престижнейших кино-премий, актёр и сценический чтец с сорокалетним стажем. Любителям кино он известен по ролям Чехова, Ленина и Гитлера в картинах Александра Сокурова и по роли профессора Голембы в «Гадких лебедях» Константина Лопушанского. Театральной публике он известен благодаря моноспектаклям «Сон смешного человека», «Монолог об Окуджаве».

Спектакль «Лолита» Леонида Мозгового: «Эрарта», Большой зал, 22 февраля, 19.30.