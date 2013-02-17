"Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля получила Румыния

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17 февраля 2013, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

"Золотой медведь" 63-го Берлинского кинофестиваля получила румынская картина "Поза ребенка" режиссера Калина Питера Нецера. Российская кинокартина "Долгая счастливая жизнь" прошла мимо внимания жюри.

Картина повествует о деспотичной матери, которая пытается не допустить попадания своего сына в тюрьму. Согласно отзыву, размещенному на сайте фестиваля, в картине нашла отражение критика работы ряда базовых институтов восточноевропейского государства – в частности, полиции и судебной системы.



Приз Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру получил американец Дэвид Гордон Грин за фильм "Повелитель лавин". Награду за работу над сценарием присудили иранцу Джафару Панахи, создавшему литературную основу для фильма "Закрытый занавес".



Приз от устроителей фестиваля за выдающиеся художественные достижения получил казахстанский оператор Азиз Жамбакиев. Награда стала первой, полученной кинематографистами этой страны на Берлинском фестивале.



