На Фестивале в Сан-Ремо сегодня определятся победители. ВИДЕО

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16 февраля 2013, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Первого канала.

На 63-м Фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо в субботу определятся победители. Пять вечеров подряд выступления звезд итальянской и мировой музыки транслировались по центральному телевидению Италии с рекордными рейтингами.



Тото Кутуньо исполнил свою самую знаменитую песню "Настоящий итальянец" в сопровождении хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В списках выступавших были Аль Бано с легендарной "Феличита" и бывшая первая леди Франции Карла Бруни-Саркози с песней собственного сочинения.