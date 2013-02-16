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//Культура

Музыканту группы "Гости из будущего" грозит 2 года тюрьмы

16 февраля 2013, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Музыканту и основателю группы "Гости из будущего"  Юрию Усачеву грозит от 200 тысяч рублей штрафа до 2-х лет лишения свободы. Усачев стал фигурантом уголовного дела.

В пятницу утром на Берсеневской набережной инспекторы ДПС остановили автомобиль Infiniti с госномерами Санкт-Петербурга. Нарушителями оказались Юрий Усачев и его жена Христина Кузнецова.
Водитель-продюсер повел себя агрессивно. Музыкант набросился на одного из инспекторов с кулаками. На гаишников напала и его супруга. Дама ногтями разодрала форму на полицейском. Пострадавшему инспектору даже пришлось обратиться за помощью к врачам, сообщает lifenews.ru.


Парочку задержали и доставили в отдел полиции. В результате проверки выяснилось, что в крови водителя обнаружено содержание алкоголя. В отношении Юрия Усачева возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Отметим, солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны в атомобиле с ними не было. 

ИЧ

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