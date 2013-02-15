В театре музыкальной комедии отметят юбилей Питера Гута

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15 февраля 2013, 11:56 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

oreanda.ru

В этом году 70 лет исполняется выдающемуся австрийскому скрипачу и дирижёру Питеру Гуту. В честь юбилея Санкт-Петербургский Театр музыкальной комедии подготовил серию специальных показов с участием мэтра музыкального искусства. Под знаком его его творчества пройдут ближайшие выходные.



15 февраля Питер Гут окажется за дирижёрским пультом при исполнении оперетты Имре Кальмана «Графиня Марица». Произведение считается одним из лучших творений композитора и эталоном неовенской оперетты. !6 февраля Питер Гут представит на сцене петербургского театра спектакль «Веселая вдова», в основе которого лежит музыка Франца Легара. Завершит серию юбилейных показов оперета Иоганна Штрауса «Летучая мышь».



Для Питера Гута обращение к наследию Иоганна Штрауса особенно символично.

«Дирижируя оркестром со скрипкой в руках, австрийский скрипач и дирижер Питер Гут продолжает традиции Иоганна Штрауса», - отмечают в Театре музыкальной комедии, - «В 1978 году Питер Гут основал в Вене Фестивальный оркестр Иоганна Штрауса. Работа с этим коллективом выдвинула дирижера в ряд крупнейших специалистов современной трактовки музыки «короля вальсов». Аутентичная интерпретация классической венской музыки принесла оркестру широкую известность».



За годы своей творческой деятельности Питер Гут имел возможность развить свой талант, сотрудничая с Королевским Филармоническим Оркестром Лондона, симфоническим оркестром Токио, академическим оркестром Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича и другими всемирно известными коллективами. В настоящее время Питер Гут продолжает выступать по всему миру, а также является главным приглашённым дирижёром Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии, пишет "Искусство ТВ".