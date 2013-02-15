Попытка авангарда на «Пушкинской-10»

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15 февраля 2013, 11:54 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

nnm.ru

Петербургский арт-центр «Пушкинская 10» приглашает отметить юбилей «Черного квадрата» Малевича. Как и положено музею, здесь подготовили масштабную выставку сразу на нескольких площадках. Главная тема и ключевое слово — авангард.

Выставку по «квадратному» поводу назвали «Авангард — Форум А2». Она предлагает ознакомиться с новыми идеями, концепциями, методами, стилями, манерами художников авангарда начала XXI века. Понятно, что авангард нынешний воспринимать именно как авангард сложнее, потому что нет безопасного временного фильтра и отличить актуальное от неактуального современникам всегда сложнее. Но и интереснее — споры и разночтения лишь подогревают интерес публики.

Увы, «Пушкинская 10», несмотря на замечательные традиции и выдающееся местоположение, в последние годы не может похвастаться массовой популярностью. Во всяком случае, посещаемость здесь гораздо ниже, чем в тех же «Ткачах» или в «Эрарте». Со временем центр нонконформистского искусства стал одним из самых консервативных музеев Петербурга. Молодежь сюда ходит с меньшей охотой, чем представители старшего поколения. Может, «Авангард — Форум А2» добавит народной любви? Ведь в юбилейной выставке принимают участие художники из разных городов и стран: Санкт-Петербурга и Москвы, Витебска, Будапешта, Парижа и Киля. На торжественное открытие зрителям показали оригинал «Черного квадрата» и перформанс «Рождение Параллелошара», в котором приняли участие инженерный театр «АХЕ» и Санкт-Петербургский оркестр импровизации.

На юбилейные торжества пригласили таких именитых ученых-искусство­ве­дов и художников из Санкт-­Пе­тер­бур­га и Москвы, как доктор культу­ро­ло­гии Анна Демшина, доктор фило­ло­гии, профессор Юрий Орлицкий, член-кор­респон­дент Академии Русского Стиха Слава Лён, Ольга Победова, Анатолий Ходорковский. К ним присоединились специальные гости Жужжа Дардаи (Будапешт, Венгрия) и доктор философских наук Юрий Линник (Петрозаводск, Республика Карелия). Само собой, пригласили этих людей не просто так, а на научную конференцию. Умные речи в интерьерах «Пушкинской 10» — тоже своего рода перформанс, наблюдать за которым было не менее интересно, чем за «Рождением Параллелошара». Что касается экспозиции, то ее содержание подталкивало к неизбежным ассоциациям с искусством 20 х годов.

Динамика работ, их структура, выразительная подача и образность — все создавало иллюзию возврата во времени. Художники нынешние как бы уступили авангард художникам прошлого и просто повторили пройденное. И непонятно, то ли современные авторы застряли в авангардистской традиции, то ли кураторы просто отдали дань уважения «футуристическому» наследию, но «музейность» экспозиции оказалась бесспорна. Возможно, претензии организаторов на актуальность были не вполне уместными, но выставка все равно получилась интересной и знаковой. Продлится она совсем недолго, до 3 марта, поэтому тем, кто хочет ее посмотреть, стоит поторопиться, пишут "Новости Петербурга".