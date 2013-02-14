Лепс, Меладзе и Михайлов обратились за защитой в Госдуму

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14 февраля 2013, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Видные деятели культуры Григорий Лепс, Валерий Меладзе и Стас Михайлов обратились за защитой к депутатам Государственной думы. Артисты обратились к депутатам и пожаловались на журналистов, публикующих «откровенную ложь» и «вторгающихся в личную жизнь» представителей шоу-бизнеса.

«Видные деятели культуры» - так представил артистов глава думского комитета Алексей Митрофанов.

На расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике депутаты обсудили защиту личных прав в информационной сфере. Артисты, приглашенные к дискуссии, заявили, что если публикации «откровенной лжи» о звездах эстрады и «откровенная травля» не прекратятся, то «этих уродов успокоят» сами звезды шоу-бизнеса, «кого-нибудь физически поломать», палкой. Уродами видные деятели культуры назвали журналистов. Лепс даже «отсидеть в тюрьме» не боится, пишет «Коммерсантъ».

Стас Михайлов сообщил депутатам, что артистов подвергают травле.

Валерий Меладзе сильно не ругался в Госдуме. Он предложил журналистам: «Уважайте нас, а мы будем уважать вас».