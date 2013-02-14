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14 февраля 2013, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Новый альбом певицы Земфиры уже бьет рекорды. Шестой альбом рок-звезды "Жить в твоей голове" стал доступен на сервисе "Яндекс.Музыка" за день до официальной премьеры, и его уже прослушали более одного миллиона раз.

15 февраля стартует гастрольный тур Земфиры в поддержку альбома. Агент певицы Андрей Матвеев отметил, что пластинка "Жить в твоей голове" создавалась в собственной студии Земфиры Рамадановой в режиме особой секретности. В альбом вошли десять песен: "Жить в твоей голове", "Без шансов", "Деньги", "Кофевино", "Чайка", "Если бы", "Похоронила", "Река", "Кувырок", "Гора". Певица включила в пластинку обнародованные ею ранее песни "Без шансов" и "Деньги", а также композицию "Похоронила", вошедшую в саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Последняя сказка Риты". Другие композиции с альбома представлены впервые.

В первый день больше всего слушали заглавную композицию альбома. По данным "Яндекс.Музыка", песню "Жить в твоей голове" поклонники Земфиры слушали более 227 тысяч раз. Это в среднем в два раза больше, чем показатели других песен из альбома.

Певица планирует посетить Западную Сибирь, Урал, страны Прибалтики и Украину. Всего Земфира, как ожидается, даст 19 концертов. Москва и Санкт-Петербург в гастрольном графике не значатся.