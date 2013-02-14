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//Культура

Скончался автор "Марша Турецкого" Фридрих Незнанский

14 февраля 2013, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии скончался известный журналист и писатель Фридрих Незнанский. Автор книг "Марш Турецкого" и "Возвращение Турецкого" ушел из жизни в возрасте 80 лет в Баварии.

Незнанский родился в Гомеле. С 1977 года он жил сначала в США, а затем в Германии.

Бывший журналист ряда советских газет за рубежом работал на радиостанции "Свобода" и в издательстве "Посев".

Незнанский известен как автор нескольких детективных романов, некоторые из которых были экранизированы в России. Телесериалы были сняты по книгам "Марш Турецкого" и "Возвращение Турецкого".

В начале 1980-х Фридрих Незнанский работал вместе с Эдуардом Тополем, написав такие книги, как "Журналист для Брежнева" и "Красная площадь". Он также автор романов - "Победителей не судят", "Господин адвокат".

ИЧ

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