В Махачкале проходит уникальная выставка дагестанского художника

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14 февраля 2013, 13:45 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото www.riadagestan.ru

В Махачкале в эти дни проходит персональная выставка дагестанского художник Гасана Эфендиева «Фантазии из кожи». Все работы, представленные на экспозиции, сделаны вручную из натуральной кожи. Уникальными изделиями автора уже заинтересовались как местные, так и зарубежные ценители искусства.

На экспозиции в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова - шкатулки, обувь, различные предметы интерьера, декоративные панно, скульптурные изделия, инсталляция. Особое место в работах мастера занимают скульптурные изображения человеческих лиц, также созданных из грубой кожи и дающих возможность автору показать всю гамму человеческих переживаний.

«Несмотря на кажущуюся сложность, технология обработки кожи проста и в то же время оригинальна: кожа вымачивается в воде, затем я мну ее руками, растягиваю, сжимаю, скручиваю – и получившаяся форма просто сушится. Если надо соединить между собой отдельные части, то это делается при помощи шнуровки. Вся работа выполняется вручную. Вспоминая моих знакомых, приходит вдохновение создать маску, и тогда я определяю, какие именно эмоции она будет выражать», - рассказывает о секретах мастерства Эфендиев.

Интерес к работам мастера в республике, да и за ее пределами наблюдается давно. Его произведения неоднократно были высоко оценены и отмечены дипломами на конкурсах различных уровней. Как рассказывает сам художник, с мая прошлого года состоялось семь его выставок в Махачкале и в Москве. Некоторые работы Эфендиева находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

«В столице моим творчеством заинтересовались, стали покупать работы. Наверное, там я приобрел уверенность, что занимаюсь нужным и интересным делом», - говорит автор экспозиции.

Выставка работ Гасана Эфендиева проходит в Махачкале в рамках республиканского проекта «Самородки», ее организаторами выступили министерство культуры республики, Республиканский дом народного творчества Дагестана. Продлится выставка «Фантазии из кожи» до 20 февраля.