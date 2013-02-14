Выставка работ двух немецких мастеров открылась в столице

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14 февраля 2013, 13:48 [«Аргументы Недели. Москва», Карина Еганян, Москва ]

Фото Карины Еганян

В столичном Мультимедиа Арт Музее в рамках года Германии в России открылась выставка «Диалоги о природе», где представлены работы Карла Блосфельдта и Эккехарда Велькенса. Корреспондент «АН-онлайн» побывала на ней.

Фотографии и рисунки немецких мастеров можно увидеть в залах до 17 марта.

Работы Карла Блосфельдта и Эккехарда Велькенса относятся к разным эпохам и видам искусства, но объединены общей темой - изображением природы. Экспозицию составили 70 фотографий К. Блосфельдта и более 20 рисунков Э. Велькенса, визит которого в музей запланирован на 19:00 четверга, 14 февраля. Вход на встречу с художником-графиком свободный.

Фотографии К. Блосфельдта были сделаны почти 100 лет назад. Он фотографировал на самодельную деревянную камеру и рассматривал ценность полученных кадров в первую очередь с научной точки зрения. Творчество этого фотохудожника - своеобразный гербарий. Обнаруженные фотографом детали и симметрия растений позже использовались в живописи и архитектуре. За всю жизнь Блосфельдт, как считается, сделал около 6 тыс. фотографий. При многократном (до 30 раз) увеличении ему удавалось добиваться крайне высокой для своего времени четкости фотографий.

В центре внимания художника Э. Велькенса не только растения: на его рисунках можно увидеть базальт, лаву, гнездо. Однако во многом работы двух творцов пересекаются и вступают в диалог. Кропотливая работа над деталями и тщательная проработка нюансов тона занимает у Э. Велькенса от нескольких дней до месяцев. Близкая к гиперреалистической манера изображения сближает рисунки современного художника с фотографиями фотографа, работавшего век назад.