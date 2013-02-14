Лучшее из «Саленто»

//Культура

14 февраля 2013, 12:42 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

apollodoro.it

Вслед за Цюрихом, Лондоном, Нью-Йорком и Гонконгом Санкт-Петербург примет Международный кинофестиваль Саленто, который стал широко известен благодаря пристальному вниманию к процессам, происходящим в современной культуре.

Этот проект принимает и активно продвигает независимое кино. КФС приобрел международный статус, организовав мировой тур и представив программу «Best of the fest» зрителям крупнейших городов мира, таким образом помогая привлечь внимание к фильмам, которые пытаются найти дистрибьютора. В проект активно вовлечены Гене­ральное консульство Италии и Итальян­ский институт культуры в Санкт­-Пе­тер­бур­ге в сотрудничестве со Студией доку­мента­льных фильмов. Первый Между­народный кинофестиваль Саленто в Санкт-Петербурге пройдет с 14 по 16 февраля в Студии документальных фильмов «Лендок». В его программе 5 полнометражных фильмов от режиссеров из Италии, США, Индонезии и Тайваня, показанных на прошлых фестивалях, а также 7 короткометражных фильмов.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с переводом на русский язык. В ряду полнометражных фильмов можно отметить картину Anche Se E’ Amore Non Si Vede («Даже если это любовь — незаметно») итальянского режиссера Сальваторе Фикарра и Валентино Пиконе. Это комедия. Сальво и Валентино — два друга, владеющие маленьким туристическим агентством. У Валентино стабильные отношения с Джизеллой, его давней невестой. Когда их история все-таки подходит к своему концу, в игру вступает верный друг Сальво, целью которого является поиск женщины, которая смогла бы помочь его другу снова начать жить и улыбаться. Еще один фильм из программы: The Silent Thief («Тихий вор») американского режиссера Дженнифер Клари. Это триллер.

Леденящая история Бреннана Марли, неблагополучного подростка, который угрожает разрушить отношения в семье, систематически занимая место их отсутствующего сына, Майка Хендерсона. Бреннан под лживым предлогом снимает комнату в доме семьи Хендерсон. Во время своего пребывания в доме Бреннан использует свой дар манипулирования, чтобы снискать милость каждого члена семьи до того момента, как Майк вернется из колледжа. Можно также отметить фильм Father’s Lullaby («Колыбельная отца») тайваньского режиссера Саймона Ши Хао Чанга. Это драма. 11 марта 2011 в 14.46 землетрясение магнитудой 9.0 баллов поразило северо-восток Японии, вызвав цунами с волнами высотой 40,5 метра. «Father’s lullaby» рассказывает историю одного отделения скорой помощи в Тайване, запечатленную непосредственно в день землетрясения.

Кстати, Саленто, чье имя носит фестиваль, — это историческая и географическая область, которая образует южную часть региона Апулия, заключенную между Ионическим морем с запада и Адриатическим морем с востока (так называемый «Каблук Италии»). Во многом проект придуман его создателями для продвижения региона в мире, так как он предлагает туристам прекрасные пляжи и уникальные этногастрономические продукты. Вход на все показы фильмов фестиваля в Санкт-Петербурге свободный, пишут "Новости Петербурга".