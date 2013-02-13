Новая книга Джоан Роулинг презентована в столице (ВИДЕО)

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13 февраля 2013, 21:04 [«Аргументы Недели. Москва», Алексей Афонский, Москва ]

Фото Алексея Афонского

Среда 13 февраля была отмечена стартом продаж новой (и первой «взрослой») книги автора «поттерианы» Джоани Роулинг «Случайная вакансия» в России. На одной из презентаций побывал корреспондент «АН-онлайн».

Крупнейшие книжные магазины Москвы по традиции организовали красочные презентации произведения. Организаторы акции в магазине «Библио Глобус» на Лубянке подготовили для первых покупателей долгожданной новинки целую плеяду конкурсов, викторин и розыгрышей, венцом которых стал праздничный торт.

Ведущий церемонии пересказал краткое содержание романа и историю его создания. Он отметил, что произведение относится к жанру детектива, написанного в характерном для британской литературы XIX века стиле. Идея же романа посетила писательницу на борту самолета.

Кстати, новая книга Дж. Роулинг стала первым произведением, изданным в двух вариантах – обычном и ё-фицированном, то есть с использованием буквы ё.