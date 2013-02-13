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Мариинка ударила акустикой по архитектуре

13 февраля 2013, 11:57 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Мариинка ударила акустикой по архитектуре
old.inforotor.ru

Устав от критики в адрес архитектурного решения новой сцены Мариинкого театра, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев решил показать, насколько совершенно внутреннее убранство здания и превосходна его акустика.


Перед началом акустического теста журналистам продемонстрировали VIP-фойе, облицованное ониксом. Как отметили представители фирмы-заказчика строительства, фасады и внутренние стены Мариинки-2 отделаны «медовым» ониксом, привезенным из Ирана, а на пластины его нарезали в Италии. Немалая часть из расходов, судя по всему, ушла именно на этот чудо-камень. Отметим, что он сияет изнутри. За каменными пластинами по всей площади расположены светодиоды. Высота стены из оникса - 12 метров. Говорят, аналогов в мире не имеет. Кстати, шумоизоляция разных залов второй сцены позволяет концертировать и репетировать одновременно.


Кроме того, сразу бросается в глаза обилие стекла вокруг: это и прозрачные мостики, и прозрачные лестницы. Словом, внутри Мариинский театр — не то, что снаружи. Напрашивается сравнение с музыкальной шкатулкой, на вид неприглядной, но внутри — просто сказочной и с волшебной музыкой.


«Нельзя судить о здании с такой площадью остекления до установки всего, что будет за этим стеклом. Рассуждать можно будет лишь тогда, когда мы включим подсветку, будут полностью готовы все лестницы, повешены люстры, светодиодами подсвечен оникс, сняты ограждения...», - заявил глава Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации (заказчик строительства) Марат Оганесян.


Акустический тест маэстро провел в репетиционном зале второй сцены Мариинского театра. Около получаса дирижер слушал, как звучали в новых, предположительно улучшенных, условиях симфонический оркестр и солисты Мариинки. Во время показной репетиции Гергиев просил музыкантов играть то немного тише, то немного громче, чтобы, как он выразился, «проверить зал на нюансы».


Оркестром под управлением Валерия Гергиева был исполнен полонез из оперы «Евгений Онегин» (Чайковский) и вступление к опере «Лоэнгрин» (Вагнер). Солисты театра исполнили арию Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст» (Гуно), арию Татьяны из оперы «Евгений Онегин» (Чайковский), арию Роберта из оперы «Иоланта» (Чайковский), арию Ренато из оперы «Бал-маскарад» (Верди) и романс Рамадеса из оперы «Аида» (Верди).
В завершении репетиции маэстро послушал, как звучат отдельные инструменты с разной силой звука. Теперь немецкие специалисты будут изучать запись в течение месяца, чтобы дать ответ. Однако маэстро уже остался доволен акустикой зала.


«Несмотря на то, что сегодня играл большой оркестр, в зале не было чрезмерного резонанса, звук был очень ясным. Мне кажется, что мы получили замечательный репетиционный зал, который предполагает работу оркестрового и хорового коллектива. Рядом много сольных репетиционных комнат, зал многофункциональный. Порадовал акустически. Думаю, будет иметь сразу несколько акустических сценариев. Зал настраивает на определенные оркестровые и хоровые массивы», - восторженно заявил маэстро.


Гергиев отметил хорошую работу акустиков, строителей, проектировщиков и рассказал, что следующий акустический тест состоится уже в главном зале. «Будут опробованы несколько групп оркестровых уровней. Попробуем по-разному распределять музыкантов. Уже понятно, что характеристики и основного, и репетиционного зала будут хорошими или очень хорошими», - заверил дирижер собравшихся.


Напомним, что новое здание Мариинки строится рядом с историческим зданием Мариинского театра. Оба здания соединил мост-коридор через Крюков канал. На все строительство планируется потратить около 22 миллиардов рублей. Своих первых зрителей новое здание театра примет уже в мае 2013 года.


По словам Гергиева, на 1 мая запланирован гала-концерт для ветеранов петербургских театров. На следующий день состоится официальное открытие второй сцены. Валерий Гергиев пообещал, что на новой сцене театра состоится мировая премьера - «Левша» Родиона Щедрина, сообщает Балтинфо.


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