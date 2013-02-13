В Москве завершился Чемпионат России по латиноамериканским танцам

В Москве на днях завершился Чемпионат России по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Соревнование прошло в рамках престижного международного турнира "Кубок Русского Клуба 2013".

Обладателями золотых медалей стали москвичи Владимир Карпов и Мария Тзапташвилли, второе место за дуэтом из Астрахани Евгением Степановым и Валерией Фетисовой. При этом партнёр Валерии Фетисовой вышел на паркет после семилетнего перерыва, за это время он стал известным педагогом.

В планах астраханской пары – подготовка к Чемпионату Европы, который состоится в Москве через две недели.