Илья Резник судится с издательством. Дело на миллион

Знаменитый поэт-песенник Илья Рахмиэлевич Резник подал иск в Савеловский суд Москвы о защите чести и достоинства к ЗАО «Издательство Семь дней» и требует взыскать с издательства миллион рублей.

Речь идет о номере 2 журнала «Караван историй» за февраль 2013 года. В журнале было опубликовано интервью бывшей супруги народного артиста России Ильи Резника Муниры Аргумбаевой, в котором были распространены сведения о частной жизни певца. Его адвокат Сергей Жорин называет их не соответствующими действительности. Кроме того, по словам Жорина, журнал незаконно использовал изображение его клиента в качестве иллюстрации.



