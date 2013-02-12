ТЕРЕМ-КВАРТЕТ покажет свое кино

Самая популярная, родная и народная – так можно сказать о музыке из кинофильмов, любимых всеми с детства. А если эта музыка звучит в оригинальных и ни с чем не сравнимых аранжировках знаменитого петербургского «Терем-квартета» - то это двойное удовольствие.

Петербургский «Терем-квартет» - ансамбль-первооткрыватель, ансамбль-новатор и первый в мире ансамбль-композитор. С самого дня своего рождения этот музыкальный коллектив с готовностью идет на смелые эксперименты. Содружество с джазовыми и рок-музыкантами, совместные концерты с симфоническими оркестрами и фольклорными ансамблями, оперные и балетные проекты, выступление на конкурсе «Евровидение-2009» с залихватской версией легендарных эстрадных хитов и даже участие в показе коллекции Дома мод Chanel «Paris – Moscow» Карла Лагерфельда – все это свидетельства непрерывного творческого поиска, в котором русский музыкальный театр «Терем-квартет» пребывает и поныне.

Ансамбль давно стал символом Санкт-Петербурга и России. «Терем-квартет» часто выступает «посланником» Санкт-Петербурга на мероприятиях международного значения, именно по этой причине ансамбль называют «визитной карточкой города», ставя в один ряд с Эрмитажем, Мариинским театром, Русским музеем. Наиболее памятны выступления «Терем-квартета» в Ватикане перед 120-тысячной аудиторией, Папой Римским Иоанном Павлом II и Матерью Терезой, в Венеции на площади Святого Марка, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне по приглашению принца Чарльза, на 3000-летии Иерусалима в историческом центре старого города, перед лидерами стран большой восьмерки G8 на саммите в Санкт-Петербурге, на Олимпиаде в Ванкувере (2009).

В своих авторских аранжировках классики «Терем-квартет» покончил со стереотипом отношения к русским народным инструментам как к «низшему классу». Поставив балалайки и домры в ряд со скрипкой и виолончелью, они невольно напомнили, что и скрипка начинала свой путь как народный инструмент.

Свой недавний 25-летний юбилей «Терем-квартет» отметил масштабным гастрольным туром по 40 городам России. В неполном списке юбилейных мероприятий - концерты с оркестрами Германии, Финляндии, Эстонии, тур со старейшим духовым оркестром Норвегии The Norwegian Army Band North по России и Скандинавии, детская летняя школа в Финляндии.

В программе «Музыка кино» шедевры отечественной киномузыки Александра Зацепина, Геннадия Гладкова, Бориса Мокроусова будут соседствовать с не менее популярными мелодиями зарубежных авторов – Нино Роты, Френсиса Лэя, Лало Шифрина. Наряду с темами из популярнейших фильмов «Неуловимые мстители», «Земля Санникова», «Обыкновенное чудо», «Солярис», лучших зарубежных кинофильмов – «Амаркорд», «8 ½», «Мужчина и женщина», «Миссия невыполнима», которые уже давно стали хитами в исполнении «Терем-квартета», тех, кто придет в Концертный зал Чайковского 26 февраля, ждут сногсшибательные премьеры.

Москва ещё не слышала, как поют музыканты «Терем-квартета» – а поют они замечательно, и в этом вы убедитесь, когда в исполнении Андрея Смирнова прозвучат песни из кинофильма «Бумбараш».

И мы ни секунды не сомневаемся, что, услышав, как музыканты квартета имитируют звучание целого симфонического оркестра в знаменитой теме погони из легендарного сериала «Семнадцать мгновений весны», в восторг пришел бы даже сам автор – Микаэл Таривердиев!