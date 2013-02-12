В Москве скончалась бывшая прима Большого театра Ирина Масленникова

В Москве скончалась бывшая прима Большого театра, оперная певица Ирина Масленникова. Артистка несколько недель назад перенесла инфаркт и произошло осложнение. Ирина Ивановна Масленникова умерла на 95-м году жизни, передает РИА "Новости".

Певица являлась ведущей солисткой Большого до 1960 года. Ее постоянным сценическим партнером был Сергей Лемешев. Артисты были супругами. Ее вторым мужем был главный режиссер Большого театра Борис Покровский. 23 января 2013 года Ирина Масленникова была на праздновании 101-летия со дня его рождения.

Ирина Масленникова родилась в 1918 году в Киеве. Окончив Киевскую консерваторию, она дебютировала в Московском филиале Большого театра в 1943 году.

По окончании выступлений на сцене артистка стала преподавать. В 1956 - 1974 годах Масленникова преподавала на вокальном отделении Государственного института театрального искусства (РАТИ ГИТТИС), а с 1974-го - в Московской консерватории. Также Масленникова была профессором вокала в Центре оперного пения Галины Вишневской.