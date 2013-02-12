Ксения Собчак на ночь читает письма Марины Цветаевой к Радзиевичу (ФОТО)

Телеведущая Ксения Собчак на ночь читает письма Марины Цветаевой к Радзиевичу, АН напоминают, что Марина Цветаева создала две поэмы - «Поэма горы» и «Поэма конца» - посвященные Константину Радзевичу.

Цветаева писала тогда Радзиевичу: «Я сказала Вам: есть — Душа, Вы сказали мне: есть — Жизнь». Видимо, любовная лирика Цветаевой стала очень близка Собчак сейчас, когда она вышла замуж за Максима Виторгана.