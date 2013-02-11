//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Золотые унитазы уступили место предметам искусства

11 февраля 2013, 22:58 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]

Золотые унитазы уступили место предметам искусства
Фото www.vestumfoto.ru

В Казани решили открыть галерею частных коллекций. Об этом сообщил сегодня известный в Татарстане инвестор Алексей Семин в ходе международной конференции, посвященной итогам государственно-частного партнерства в деле восстановления культурного наследия Казани.

Экспозиции шедевров мирового искусства от частных владельцев планируют размещать в восстановленных исторически ценных зданиях. А.Семин отметил, что в настоящее время происходит «формирование иной моды». Богатым людям уже не интересно вкладываться «в золотые унитазы». Их все больше привлекают предметы антиквариата и объекты культурного наследия, хотя они и считаются длинными инвестициями.

В рамках государственно-частного партнерства, договор о котором был подписан 16 февраля 2012 года, Алексей Семин стал владельцем 26-ти объектов культурного наследия в исторической части Казани. Заметим, наследие это имело вид плачевный, а сроки на его восстановление стояли критические. Внешний облик зданий необходимо было привести в должный вид к Универсиаде 2013 года.

По истечении года, итоги которого подвели сегодня на конференции при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова, Министерства культуры республики, мэрии Казани и группы компаний инвестора, стало ясно, что государственно-частное партнерство является в настоящее время единственным эффективным инструментом сохранения культурного наследия. «Сначала появился Семин, - заметил глава республики Р. Минниханов, - За Семиным пошли другие».

Помимо «семинских» зданий, в работу по «причесыванию» внешнего облика Казани подключились собственники более 300 объектов. Мэр Казани Ильсур Метшин признался, что сам лично встречался с каждым их них и договаривался. «Главная проблема - нет четкого правового механизма, чтобы мотивировать инвесторов вкладывать деньги в реставрацию памятников», - добавил он.

«Возрождение памятников - светлый путь к духовности», - отметил, в свою очередь, первый Президент и Государственный Советник  республики Татарстан Минтимер Шаймиев, который уже использовал подобный опыт сотрудничества при восстановлении городов-памятников культуры Булгара и Свияжска.

Масштабы реставрационных работ в столице Татарстана вызвали восхищенные отклики российских и итальянских специалистов, которые сегодня своими глазами смогли увидеть реставрируемые объекты в историческом центре Казани. Всего в работе научно-практической конференции приняло участие более 150-ти человек.

Итогом встречи стала резолюция, направленная на реализацию мер по выработке четкого правового механизма, регулирующего взаимоотношения государства и частных инвесторов в деле сохранения культурного наследия.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

Выбираем лазерный станок

Выбираем лазерный станок 20.03 12:51

По прогнозу аналитиков компании Bodor, лидера китайской индустрии промышленных лазеров, через 5 лет 80% мирового рынка (около $ 6.3 млрд. в 2018 году) оптоволоконной лазерной резки будут контролировать 5 компаний. А в планах Bodor контролировать 30 из этих 80. >>
Банковская лихорадка в регионе Минниханова

Банковская лихорадка в регионе Минниханова 28.07 11:39

Экономику Татарстана продолжает лихорадить. Отозвана лицензия у «Спурт Банка», обслуживавшего, в первую очередь, предприятия малого и среднего бизнеса. Таким образом, счет лопнувших кредитных организаций в республике двигается к десятку >>
Футболисты "Краснодара" победили "Рубин"

Футболисты "Краснодара" победили "Рубин" 16.07 19:32

Казанский футбольный клуб "Рубин" проиграл "Краснодару" в домашнем матче первого тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги. Встреча двух коллективов завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. >>
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика

В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика 01.07 05:02

>>
Футболисты "Рубина" вырвали победу у "Уфы"

Футболисты "Рубина" вырвали победу у "Уфы" 07.05 18:24

Встреча двух коллективов, проходившая в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых дубль оформил Мийо Цакташ (забил на 38-й минуте с пенальти и на 53-й минуте с игры). >>
Учительница в Татарстане попала под суд за сексуальную связь со школьницей

Учительница в Татарстане попала под суд за сексуальную связь со школьницей 21.11 22:12

Учительница русского языка и литературы Румия Хусаинова не тому учила свою 15-летнюю воспитанницу. Но учила основательно: девочку доставили в больницу с внутренним кровотечением и повреждением половых органов. >>

//новости партнеров

В Татарстане молодая мать споила младенца до смерти

В Татарстане молодая мать споила младенца до смерти 25.10 21:59

Следственный Комитет Татарстана возбудил 25 октября уголовное дело по факту убийства малолетнего в отношении его родной матери. Мамаша давала младенцу алкоголь, чтобы он был поспокойнее, - так пояснила мать. >>
В Татарстане на школьной линейке умер подросток

В Татарстане на школьной линейке умер подросток 18.10 20:19

Следователи управления СК РФ по Татарстану ведут доследственную проверку инцидента в школе села Нурлаты Зеленодольского района, где прямо во время проведения школьной линейки скончался 14-летний школьник. >>
19-летний дембель в Татарстане задушил и свою 46-летнюю любовницу, и ее мужа

19-летний дембель в Татарстане задушил и свою 46-летнюю любовницу, и ее мужа 24.09 14:36

Только что вернувшийся из армии 19-летний парень задержан полицией Татарстана по подозрению в двух убийствах. Преступление произошло вечером 21 сентября, но задержали убийцу только сегодня, 24 сентября. >>
Самолет А-320 экстренно сел в Казани из-за обострившейся язвы у королевы красоты

Самолет А-320 экстренно сел в Казани из-за обострившейся язвы у королевы красоты 12.05 11:53

В аэропорту Казани сегодня экстренную посадку совершил самолет Аirbus 320, выполнявший рейс Москва-Кемерово, из-за обострения язвенной болезни у победительницы конкурса красоты "Королева столицы-2015". >>
В Казани перед приездом Путина повесили перевернутый российский флаг

В Казани перед приездом Путина повесили перевернутый российский флаг 22.04 18:04

Государственный символ России развевался над Арбитражным судом Казани в непривычном виде: последовательность полос располагалась в обратном порядке: белый, синий, красный. >>
86-летний пенсионер из Татарстана проведет 6 лет в тюрьме за убийство врача

86-летний пенсионер из Татарстана проведет 6 лет в тюрьме за убийство врача 21.04 17:43

Пенсионер, застреливший на территории больницы врача-травматолога, приговорен к шести годам и трем месяцам заключения в колонии строгого режима. Смягчающих обстоятельств для условного наказания не хватило. >>

//Новости ADWILE

Коллекторы хотели оклеветать заемщицу в заражении ВИЧ-инфекцией

Коллекторы хотели оклеветать заемщицу в заражении ВИЧ-инфекцией 20.04 18:20

К ответственности за клевету могут быть привлечены менеджер и бизнес-менеджер коллекторской компании. Они угрожали заемщице распространить ложную информацию о том, что она заражена ВИЧ-инфекцией. >>
Тело 13-летней школьницы найдено в Татарстане

Тело 13-летней школьницы найдено в Татарстане 20.04 17:10

Вечером во вторник, 19 апреля, в поселке Нижние Вязовые в Татарстане было найдено тело тринадцатилетней школьницы. Согласно предварительным данным, девочку ударило током. >>
В Татарстане две недели не могут найти бесследно пропавшего имама из Казани

В Татарстане две недели не могут найти бесследно пропавшего имама из Казани 22.02 13:06

В Татарстане уже две недели идут безрезультатные поиски 57-летнего казанского имама Сулеймана Зарипова и его друга - 62-летнего шейха Худжа Абде Наджим Элдин из ОАЭ. Об их исчезновении стало известно 7 февраля. >>
Патрульный корабль «Павел Державин» заложат в Зеленодольске

Патрульный корабль «Павел Державин» заложат в Зеленодольске 17.02 11:22

18 февраля на ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» состоится торжественная церемония закладки третьего из серии патрульного корабля проекта 22160 – «Павел Державин», - сообщает портал "Известия Татарстана". >>
Новые правила в татарстанских СИЗО

Новые правила в татарстанских СИЗО 09.02 15:55

В следственных изоляторах УФСИН России по Республике Татарстан переходят на новые правила внутреннего распорядка. Изменения в них внесены приказом Минюста России и вступили в силу в январе этого года. >>
Пьяная бабушка выкинула в ведро свою двухмесячную внучку

Пьяная бабушка выкинула в ведро свою двухмесячную внучку 02.02 17:03

В Казани женщина приговорена к 9-летнему тюремного сроку за покушение на убийство внучки. 51-летняя Рузалия Гайнуллина признана виновной в совершения преступления, предусмотренного статьей УК РФ. >>

//Новости МирТесен

50 мечетей Татарстана не имеют имамов

50 мечетей Татарстана не имеют имамов 27.01 17:13

На сегодняшний день 50 мечетей Татарстана не имеют имамов, они попросту не функционируют. Кроме того, в большом количестве мечетей служат имамы, не имеющие необходимого духовного образования, - сообщают "Известия Татарстана". >>
Татарстанские наркополицейские изъяли особо крупную партию наркотиков

Татарстанские наркополицейские изъяли особо крупную партию наркотиков 18.01 15:05

В Татарстане сотрудники наркоконтроля задержали жителя Нижнекамска, распространявшего синтетические наркотики. В результате проведенной спецоперации изъята особо крупная партия наркотических средств. >>
Организаторы группы, занимавшейся сбытом суррогатного алкоголя, задержаны

Организаторы группы, занимавшейся сбытом суррогатного алкоголя, задержаны 22.12 12:44

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью при поддержке бойцов СОБР МВД по Республике Татарстан задержали участников организованной группы, наладивших канал сбыта фальсифицированного алкоголя. >>

//Новости партнеров

Недовольный лечением 85-летний пациент застрелил известного врача-травматолога

Недовольный лечением 85-летний пациент застрелил известного врача-травматолога 15.12 08:41

На пороге городской больницы №4 Казани был застрелен известный в городе врач-травматолог-ортопед Андрей Железнов. Выстрел раздался в начале рабочего дня (около 8.00), когда врач шел на работу. >>
Старинный Свияжск для современных каникул

Старинный Свияжск для современных каникул 08.12 11:45

Многие из нас в детстве зачитывались сказками Пушкина. В особенности историей про удивительный остров, на котором правит мудрый царь Салтан, а волшебная белочка грызет орешки из настоящего золота. >>
Проект «Бесплатный Wi-Fi» в Казани прирастает новыми точками и сервисами

Проект «Бесплатный Wi-Fi» в Казани прирастает новыми точками и сервисами 01.12 15:55

На новый этап развития вышла программа создания зон бесплатного Wi-Fi в общественных местах Казани. Городской интернет-сервис Wi-Fi.kzn.ru сегодня доступен уже на более чем 200 объектах и общественных зонах Казани. >>

//Новости СМИ2

Новогодние праздники в Татарстане

Новогодние праздники в Татарстане 25.11 12:56

Ежегодно на самые длинные праздники в году Татарстан становится одним из лидеров по числу приезжающих туристов. И подобные результаты абсолютно не случайны - Татарстан славится умением весело и интересно встречать гостей. >>
Дело в отношении горе-отца, выронившего своего ребенка, направлено в суд

Дело в отношении горе-отца, выронившего своего ребенка, направлено в суд 18.11 11:09

Татарский транспортный прокурор утвердил уголовное дело в отношении жителя города Казани, который по небрежности допустил причинение тяжкого вреда здоровью собственной двухмесячной дочери. >>
Приговор семейной паре огласили в Татарстане

Приговор семейной паре огласили в Татарстане 04.11 23:14

В Татарстане оглашен приговор в отношении молодой супружеской пары, занимавшейся сбытом наркотических средств. Супруги проведут в местах лишения свободы более 10 лет. В наркобизнес девушку вовлек её возлюбленный. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина
3

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
4

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
5

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры