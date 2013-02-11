Золотые унитазы уступили место предметам искусства

В Казани решили открыть галерею частных коллекций. Об этом сообщил сегодня известный в Татарстане инвестор Алексей Семин в ходе международной конференции, посвященной итогам государственно-частного партнерства в деле восстановления культурного наследия Казани.

Экспозиции шедевров мирового искусства от частных владельцев планируют размещать в восстановленных исторически ценных зданиях. А.Семин отметил, что в настоящее время происходит «формирование иной моды». Богатым людям уже не интересно вкладываться «в золотые унитазы». Их все больше привлекают предметы антиквариата и объекты культурного наследия, хотя они и считаются длинными инвестициями.

В рамках государственно-частного партнерства, договор о котором был подписан 16 февраля 2012 года, Алексей Семин стал владельцем 26-ти объектов культурного наследия в исторической части Казани. Заметим, наследие это имело вид плачевный, а сроки на его восстановление стояли критические. Внешний облик зданий необходимо было привести в должный вид к Универсиаде 2013 года.

По истечении года, итоги которого подвели сегодня на конференции при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова, Министерства культуры республики, мэрии Казани и группы компаний инвестора, стало ясно, что государственно-частное партнерство является в настоящее время единственным эффективным инструментом сохранения культурного наследия. «Сначала появился Семин, - заметил глава республики Р. Минниханов, - За Семиным пошли другие».

Помимо «семинских» зданий, в работу по «причесыванию» внешнего облика Казани подключились собственники более 300 объектов. Мэр Казани Ильсур Метшин признался, что сам лично встречался с каждым их них и договаривался. «Главная проблема - нет четкого правового механизма, чтобы мотивировать инвесторов вкладывать деньги в реставрацию памятников», - добавил он.

«Возрождение памятников - светлый путь к духовности», - отметил, в свою очередь, первый Президент и Государственный Советник республики Татарстан Минтимер Шаймиев, который уже использовал подобный опыт сотрудничества при восстановлении городов-памятников культуры Булгара и Свияжска.

Масштабы реставрационных работ в столице Татарстана вызвали восхищенные отклики российских и итальянских специалистов, которые сегодня своими глазами смогли увидеть реставрируемые объекты в историческом центре Казани. Всего в работе научно-практической конференции приняло участие более 150-ти человек.

Итогом встречи стала резолюция, направленная на реализацию мер по выработке четкого правового механизма, регулирующего взаимоотношения государства и частных инвесторов в деле сохранения культурного наследия.