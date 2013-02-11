Духи озера Кабан настигли Воробьева в Америке?

Продюсеры проекта «Сокровища озера Кабан» думают изменить название фильма, чтобы избежать заклятия озера.

К разговорам о том, что каждый клад охраняется заговором или заклятием, каждый относится по-своему. Большинство воспринимает это как элемент фольклора и журналистский трёп. Действительно, легенду же не пощупаешь. Человек обычно верит тому, что видит в данный момент. Если ничего страшного в сию минуту не происходит, то почему бы не вскрыть гробницы Тутанхамона или Тамерлана. А то, что за этим последует отнести на счет совпадений. Каждый делает свой вывод сам.

На этом фоне любопытно сообщение, что именно из-за цепочки странных событий случившихся после начала съемок продюсеры фильма «Сокровища озера Кабан» всерьез подумывают о том, чтобы изменить название.

Озеро Кабан в Казани известно легендой о сокровищах, погребенных на его дне и многочисленными поверьями о духах, их охраняющих. Они выведены в поэме татарского поэта Габдулы Тукая в виде водяной Су-анасы и змея Аджаха и с ними лучше не встречаться. Старики, жившие в свое время на берегу озера вскользь обязательно упомянут, что Кабан искушать не следует. На озере можно отдыхать, загорать и купаться, но не стоит ничего искать. Иначе беда. Ну, а местные криминальные репортеры после стопки-другой разоткровенничаются об утопленниках и странных обстоятельствах их гибели, непопадающих в сводки. Расскажут о мистическом очаровании озера поразительным образом влияющем на отдельные умы, в результате чего люди потом совершают необъяснимые поступки.

Вообще, утопленники - характерный стиль озера Кабан. Именно мертвого аквалангиста озеро подбросило экспедиции «Комсомольской правды», вознамерившейся разгадать его тайну в 1988 году.

Наверное, продюсеры «Сокровищ озера Кабан» все это знали. Но стоит ли опасаться каких-то духов, если история исчезнувшей ханской казны так хороша?

Говорят, что впервые продюсеры об этом задумались уже через неделю после начала съемок на берегах озера. Проблемы были не очевидные, но систематические. Актеров увозили на операционный стол прямо со съемочной площадки. Перитониты, сломанные конечности, разбитые головы. И так каждый день! Продюсеры намекам казанской прессы на проделки нечистой силы только усмехались. Но уже после того, как актер и оператор были немотивированно избиты рядом с озером, пригласили имама и православного батюшку.

После молебнов все как рукой сняло. Зато в Крыму на подводных съемках только чудо и рука божья уберегли актеров и водолазов от удара электротоком после того, как в воду едва не свалился включенный трансформатор.

Сейчас фильм по всем расчетам должен находиться в стадии завершения. Продюсеры, поди, довольны. Главное же было не искать сокровища. Можно представить их диалог: «Ты искал сокровища? Нет! И я не искал! Мы только снимали кино об их поисках! А кто искал? Воробьев, наверное, он же об этом говорил. А-аа, теперь кое-что из его ДТП в Санта-Монике становится понятным! Чур, меня, чур! С нами крестная сила!»

К вышеназванной логике каждый отнесется по-своему. Кто-то отмахнется, а кто-то и призадумается. Как продюсеры фильма «Сокровища озера Кабан», например.

Определенное настроение привнесет и сообщение СМИ от 6 февраля этого года: «Казанского скульптора обвинили в убийстве». Вот подзаголовок: «..По версии следователей, талантливый резчик по дереву Морис Циклаури жестоко убил своего приятеля, после чего расчленил его тело и частями выбрасывал в мусорные контейнеры в течение нескольких дней. Художник полностью признал свою вину»

Морис Циклаури работал в проекте «Сокровища озера Кабан» как раз на казанском этапе и изготавливал для фильма фигуры местного лешего - Шурале. По удивительному стечению обстоятельств на следующий день после убийства было опубликовано его интервью. Вот цитата: «В это время я могу думать о чем угодно, работа происходит на бессознательном уровне. Руки сами что-то делают, и лишь иногда вдруг включается голова: «может, хватит резать»

В общем, говорят, что продюсеры фильма «Сокровища озера Кабан» считают, что пора менять название.