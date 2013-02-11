Москвичи овациями приняли гастроли Латвийской Национальной оперы

Гастрольные спектакли Латвийской Национальной оперы (ЛНО) в Москвебыли приняты овациями. «АН-онлайн» сообщали, что с 7 по 10 февраля на сценеБольшого театра будут показаны опера П. Чайковского «Евгений Онегин» и опера Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур».

Триумфальным назвал начало гастролей директор ЛНО и режиссер-постановщик спектаклей Андрейс Жагарс. Переполненный зал овациями встретил трактовку оперы «Евгений Онегин». Латвийские артисты увидели в зале представителей правительства России, известных бизнесменов, звезд шоу-бизнеса.

Действие классической оперы режиссер перенес в наши дни, соответственно, Онегин и Татьяна повстречались на гламурной вечеринке. Москвичам такое прочтение знаметитой оперы явно понравилось, пишет сайт ЛНО.

Опасения, что на большой сцене декорации спектакля «потеряются», не подтвердились. Напротив, результат приятно поразил: сценография приобрела иное измерение, создав более сильное визуальное впечатление, рассказал Андрейс Жагарс. Режиссер не скрывал радость от великолепного приема, аплодисментов публики.

Любимцами публики стали как сопрано Кристине Ополайс (партия Татьяны), так и баритон Янис Апейнис (партия Онегина), для которого это - третья встреча с российскими зрителями.

Действие второго гастрольного спектакля – оперы Доницетти «Лючия де Ламмермур» - также перенесено из Шотландии начала XVII века в Италию, в 30-е годы 20 века. Новаторство режиссера было тепло оценено любителями оперы. Как и «Евгения Онегина», спектакль «Лючия де Ламмермур» сопровождался аплодисментами.

Латвийская национальная опера хорошо известна европейским любителям музыки. Ценители оперного искусства отмечают присущее постановкам ЛНО смелое сочетание классики и современности, прекрасные голоса, индивидуальный стиль.

Гастроли Латвийской оперы были организованы на основе заключенного между Россией и Латвией договора о культурном обмене.