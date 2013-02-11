В Театре на Таганке - премьера!

Театр на Таганке премьерой спектакля «В поисках радости» дает старт году столетия замечательного русского советского драматурга Виктора Сергеевича Розова.

Виктор Розов – знаковое имя в русской драматургии, автор, на пьесах которого выросло не одно поколение артистов и зрителей, создатель более чем двадцати пьес, поставленных лучшими театрами. Пьесы Розова написаны в жанре социально-психологической драмы, в этом он достойный продолжатель традиций драматургии Островского, Чехова.

Пьеса «В поисках радости», написанная в 1957 году, обретает «второе дыхание» в наши дни, прозванные эпохой безудержного потребления. Конфликт произведения - столкновение чистоты сердец и идеалов с философией сиюминутного счастья и меркантильных интересов. Классический способ организации материала – единство места, времени и действия – придает особое совершенство пьесе, радует стройностью мысли и формы ценителей хорошей литературы и настоящего театра. Действие начинается в московской квартире утром весеннего дня и заканчивается вечером, там же. Зритель наблюдает за жизнью обычной семьи, ее друзей и соседей, становится свидетелем, как череда заурядных событий, постепенно достигая внутреннего накала, перерастает в кульминацию, за которой каждого персонажа ждет самый важный в жизни экзамен – нравственный выбор.

Слова режиссера Юрия Ардашева «Сейчас все перемешано – черное, белое, все сошлось в нечто серое, а пьесы Розова не дают рушить границы добра и зла» - определяют пафос пьесы: торжество добра, целомудрия, нравственной чистоты.

В Театре на Таганке пьеса Виктора Розова ставится впервые. Вслед за сложнейшим по рисунку и игре смыслов постмодерном настает время произведений кристальной ясности, чистоты слога и мысли, драматургии высочайшего качества, острого конфликта – пьес Виктора Розова.

Режиссер – Юрий Ардашев

Художник – Евгения Шутина

Артисты: Елена Манышева, Филипп Котов, Александра Басова, Никита Лучихин, Сергей Цимбаленко, Марфа Кольцова, Михаил Лукин, Дмитрий Бутеев, Марина Антонова, Екатерина Варкова, Сергей Ушаков, Иван Зосин, Анастасия Захарова, Елизавета Высоцкая, Игорь Ларин.

ПРЕСС-ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ СОСТОИТСЯ 6 ФЕВРАЛЯ В 14-00

На пресс-показе будут присутствовать почетные гости:

Сергей Викторович и Татьяна Викторовна Розовы – сын и дочь драматурга.

Аккредитация: тел. (495) 915-11-53, 915-24-15, факс (499) 764-92-24,

e-mail: taganka-theatre@mtu-net.ru и taganka.pr@gmail.com























