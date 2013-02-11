«Царский путь». Премьера исторической трагедии о смутном времени

28 февраля 2013 года состоится премьерный показ спектакля «Царский путь» по пьесе Михаила Щепенко, приуроченный к столетию канонизации Московского патриарха Гермогена.

Историческая трагедия «Царский путь» - вторая часть дилогии о смутном времени. Эта тема, открытая спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» в 1997 году, сегодня актуальна не только для Московского Театра Русской Драмы, но и для общества в целом. Современная духовная и политическая смута - повторение истории многовековой давности, на ошибках которой стоит учиться.

Линия, связывающая два спектакля, проходит через несколько точек: это и жанр, и созвучие названий, и сценографические решения - иконописные призмы «Царя Фёдора» превращаются в декорации Москвы XV века. Звенящую эмоцию мрачной эпохи передают уникальные стилизованные костюмы ручной работы и пронизывающая музыка композитора А. Кулыгина, которая вскроет перед зрителем «истину страстей» смутного времени. Масштабность центральной личности – личности Патриарха Гермогена и его подвига – определяет масштаб самой постановки, которая может стать значимым событием в год 100-летия прославления мученически погибшего святителя Гермогена.

Основной художественный конфликт «Царского пути» происходит между патриархом Московским Гермогеном и царём Василием Шуйским: они избирают разные пути на разное царствование. Художественному антагонизму отвечает само название, многозначность словосочетания «царский путь». Путь по горизонтали или по вертикали – что избирают герои русской истории?

Адрес проведения: ст. м."Таганская", Земляной Вал, 64

Аккредитация для СМИ: 8(495) 915-26-13; 8-967-232-80-04

Вся информация о событиях Театр

www.rus-drama.ru