Энди Уорхл оставил автограф на петербургской «Стене»

В Петербурге в «APERTO gallery» начал работу долгосрочный международный проект «Стена». В рамках первой выставки американского куратора в галерее появился автограф Энди Уорхола – свидетельство проданной им души.



Проект «Стена» позиционирован как «независимая и экспериментальная попытка приоткрыть занавес мировой арт-сцены сквозь призму личных высказываний ведущих представителей международного арт-сообщества».



Планируется, что в рамках проекта кураторы, художники и арт-критики создадут свой уникальный объект на внешней «Стене» галереи. «Таким образом «Стена» станет проводником в сокровенное видение ведущих представителей мирового арт-сообщества на современное искусство и культуру. Приглашенные кураторы поведают российской аудитории о своих ожиданиях, о том, что их беспокоит, и кто по-настоящему будоражит их воображение», - говорится в аннотации к проекту.



Как сообщают в пресс-службе «APERTO gallery», первым куратором проекта «Стена» стал профессор Школы Визуальных Искусств в Нью-Йорке, в прошлом директор Музея Американского искусства Уитни в Нью-Йорке, Музея Современного искусства в Сан-Франциско, а ныне – директор Института Современного искусства в Бостоне Дэвид А. Росс.



Дэвид представил проект известных на Западе российских художников, основоположников соц-арта Виталия Комара и Александра Меламида. В одном из своих проектов в Нью-Йорке Комар и Меламид основали Корпорацию по скупке душ. Корпорацией было приобретено несколько сотен душ, включая душу легендарного Энди Уорхола. Благодаря чему теперь на «Стене» в галерее можно увидеть скан с подписью основателя поп-арта.



Первый проект «Стены» продлится в «APERTO gallery» до третьего марта по адресу галереи: переулок Пирогова, дом 18, третий этаж.