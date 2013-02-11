Сегодня на Мойке, 12 в Петербурге пройдет «День памяти А.С. Пушкина»

Сегодня исполняется 176 лет со дня гибели А. С. Пушкина. Традиционно в этот день в Петербурге в Музее-квартире поэта на набережной реки Мойки, 12 проходят памятные события. В Зеленом зале Всероссийского музея А. С. Пушкина в 16.30 откроется выставка «Портрет Поэта». В небольшой по объему экспозиции находятся портреты поэта, выполненные ныне малоизвестными широкой публике художниками XIX века.



Так, например, здесь можно увидеть рисунок А. Агина «А. С. Пушкин путешествует по России», рисунок «А. С. Пушкин на прогулке», предположительно сделанный И. К. Айвазовским, акварель А. Папкова «Пушкин на Кавказе», а также лжеавтопортрет Пушкина, по легенде хранившийся в семье Раевских.

Особое место экспозиции занимают изображения поэта, датируемые 29-30 января 1837 года: посмертная маска скульптора С. И. Гальберга, рисунки В. А. Жуковского, А. Н. Мокрицкого, Ф. А. Бруни, выполненные сразу после смерти Пушкина.



Выставка «Портрет поэта» будет работать до 10 марта.

А собственно в день памяти А. С. Пушкина 10 февраля посетителей Музея-квартиры на Мойке, 12 будут ждать и другие события. Правда, начнутся они за пределами последней обители поэта, в храме Спаса Нерукотворного Образа (Конюшенная площадь, 1), где в 13.30 пройдёт панихида.



В 14.30 церемонией открытия памятного собрания, посвященного 176-летию гибели А. С. Пушкина, во дворе музея на Мойке, 12 в память о поэте скажут слова видные представители петербургской интеллигенции. Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов, директор Института русской литературы (Пушкинский Дом) Всеволод Багно, директор Библиотеки Академии наук Валерий Леонов, заведующая мемориальным Музеем-квартирой А. С. Пушкина Галина Седова и другие.



С 10.30 до 13.45 и с 15.15 до 17.00 Мемориальный Музей-квартира А. С. Пушкина и основная литературно-монографическая экспозиция «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество» будут открыты для посетителей и работать бесплатно. В этот день по Музею-квартире А. С. Пушкина посетители пройдут тем маршрутом, каким шли современники поэта в последние дни января 1837 года.



В 15.30 начнётся автобусная экскурсия «Пушкин в Петербурге» с посещением места дуэли на Черной речке. Стоимость льготного билета – 300 рублей.



А завершится вечер традиционным концертом в память о А. С. Пушкине в Концертном зале Всероссийского музея на Мойке, 12 Начало – в 18.00. Вход – свободный, сообщает "Искусство ТВ".