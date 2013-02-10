Во дворце Юсуповых на Фонтанке открыли музей

В Петербургском государственном университете путей сообщения, расположенном во дворце Юсуповых (набережная реки Фонтанки, д. 115) после масштабной реконструкции открылся музей.



Экспозиция музея занимает несколько залов. Наибольший интерес представляет кабинет первого ректора университета Августина Бетанкура, в котором реконструирован интерьер начала XIX века.



На официальном сайте ПГУПС напоминают, что «человек разносторонних дарований, «великий русский испанец», как говорят о нем историки, Августин Бетанкур сделал очень многое для российской культуры, науки, градостроительства и высшего инженерного образования. Достижениям Бетанкура и развитию транспортной науки посвятят свои выступления аспиранты и студенты ПГУПС. Они расскажут о своих достижениях, о преемственности традиций и уважении к истории. Главным делом Августина Бетанкура в России стала организация Института Корпуса инженеров путей сообщения, которым он руководил с 1809 года по 1822 год. И именно при нём в вузе начала складываться обширная минералогическая коллекция, коллекция книг и документов, был организован музей. Современный музей Петербургского государственного университета путей сообщения – один из немногих университетских музеев, имеющих двухвековую историю».



Планируется, что обновленный музей ПГУПС станет не просто хранилищем экспонатов, но совместит функции научного, учебного и культурного центра. В дирекции университета поясняют, что «это не только музей для ученых, но и музей для учащихся. Придя в музей, школьник или студент может на собственном опыте убедиться, что сложные дисциплины могут быть увлекательны, а учиться в транспортном вузе престижно и интересно».