Начо Дуато покинет пост худрука Михайловского театра

Испанский хореограф Начо Дуато покинет пост художественного руководителя балетной труппы Михайловского театра. Как сообщает пресс-служба театра, в августе 2014 года он станет интендантом Государственного балета Берлина. К этому времени там закончится контракт Владимира Малахова.



При этом, как отметили в театре, функции художественного руководителя балета Михайловского театра Начо Дуато будет в полном объеме выполнять до 1 февраля 2014 года, после чего продолжит работу с труппой в качестве постоянного хореографа.



«Мой «русский период» очень важен для меня, - поделился хореограф своими планами. -Опыт, который я получил и продолжаю приобретать в России, абсолютно бесценный. Никто не может сидеть на двух стульях. Получив предложение из Берлина, я очень подробно обсудил его с Владимиром Кехманом, встретил с его стороны полное понимание и, мне кажется, мы нашли такую формулу, когда мои «бессрочные обязательства» перед Михайловским театром несколько меняют форму».



Дуато подчеркнул, что не собирается расставаться ни с Россией, ни со своими танцовщиками. «Моя будущая работа в Берлине означает, в том числе, копродукцию с Михайловским театром, обмен балетными звездами, другие формы сотрудничества», - сказал он.



В свою очередь, генеральный директор театра Владимир Кехман отметил, что «новое качество, которое приобрел Михайловский балет благодаря Начо Дуато, очевидно для всех». «Я бесконечно благодарен выдающемуся мастеру за все, что он сделал и еще сделает для нашего театра. В свое время, когда мы только начинали обсуждать его приход к нам, Дуато обозначил два этапа работы с труппой: сначала артисты работают только с ним, затем, когда труппа будет готова, он откроет дорогу для разных стилевых направлений и будет привлекать в театр других хореографов. Можно сказать, первый этап успешно завершен».



Кехман добавил, что имя нового художественного руководителя балетной труппы, который возглавит ее в 2014 году, будет объявлено до конца этого сезона.



В ближайших планах хореографа в Михайловском театре - постановка нового одноактного балета на музыку Анджея Пануфника (рабочее название «Променад»). Одновременно сцене Михайловского театра появится его легендарная «Na Floresta» - балет на музыку Э. Вилла-Лобоса. Его премьера состоится в мае. В декабре 2013 года хореограф представит публике свою версию «Щелкунчика» на музыку П.И. Чайковского.



«В дальнейшем Начо Дуато продолжит ставить новые спектакли и будет лично контролировать и обеспечивать надлежащее качество исполнения своих балетов», - добавили в пресс-службе Михайловского театра.