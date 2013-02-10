Артист театра и кино Владимир Зельдин отмечает 98-й день рождения

Артист театра и кино Владимир Зельдин отмечает сегодня 98-й день рождения. Народный артист СССР, как всегда, вечером выйдет на сцену.

Актер, прославившийся много лет назад ролями в фильмах "Карнавальная ночь" и "Десять негритят", будет играть спектакль "Танцы с учителем" на сцене Центрального академического театра Российской армии.

За свою актерскую карьеру Владимир Зельдин сыграл в комедии по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев" более 1000 раз.

Поклонники таланта Владимира Зельдина считают, что он заслуживает занесения в Книгу рекордов Гиннеса как старейший живущий актер.

В передаче Андрея Малахова "Пусть говорят", Владимир Зельдин признался, что никогда не любил спиртное и не выкурил ни одной сигареты. Его супруга Иветта Капралова, с которой Зельдин уже 50 лет, призналась, что отправляет мужа на спектакль, даже когда он неважно себя чувствует. Любовь зрителей придает актеру силы, избавляет от всех недугов лучше любых лекарств.