Большой театр может подать на Цискаридзе в суд
8 февраля 2013, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова заявила в пятницу журналистам, что юристы театра могут подать на Николая Цискаридзе в суд после его интервью Би-Би-Си, а в настоящее время они изучают его заявления прессе.
Напомним, ранее в пятницу Николай Цискаридзе в своем интервью заявил, что руководство Большого театра пытается его дискредитировать и ведет против него "планомерную травлю", в этой связи танцовщик обратился к правительству страны уволить руководителей театра.
Скандал в Большом театре начался после нападения на художественного руководителя балетной труппы театра Сергея Филина, когда неизвестный плеснул кислотой ему в лицо.