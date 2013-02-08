Большой театр может подать на Цискаридзе в суд

Пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова заявила в пятницу журналистам, что юристы театра могут подать на Николая Цискаридзе в суд после его интервью Би-Би-Си, а в настоящее время они изучают его заявления прессе.

Напомним, ранее в пятницу Николай Цискаридзе в своем интервью заявил, что руководство Большого театра пытается его дискредитировать и ведет против него "планомерную травлю", в этой связи танцовщик обратился к правительству страны уволить руководителей театра.

Скандал в Большом театре начался после нападения на художественного руководителя балетной труппы театра Сергея Филина, когда неизвестный плеснул кислотой ему в лицо.