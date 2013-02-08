Цискаридзе выступил с призывом уволить все руководство Большого

Народный артист России Николай Цискаридзе обвинил руководство Большого театра в попытках дискредитировать его и призвал правительство уволить руководителей. Такое заявление он сделал в интервью Би-би-си.

"Правительство должно уволить всю администрацию, потому что так себя вести нельзя. Нельзя невиновного человека оболгать, заставить нести ответственность за то, к чему он не имеет никакого отношения", - заявил артист.

Н.Цискаридзе добавил, что сейчас, как и в 1937г. при Иосифе Сталине, в Большом организуют собрания против него, вынуждают людей подписывать письма. Однако сотрудники и педагоги отказались это делать.



Ранее гендиректор театра Анатолий Иксанов опроверг предположение о причастности Н. Цискаридзе к преступлению, но обвинил последнего в создании атмосферы "интриг" и "беспредела". В свою очередь танцор обвинил А.Иксанов в создании "чудовищной ситуации".



Ранее "АН" сообщали: следователи допросили известного артиста балета Николая Цискаридзе в рамках расследования уголовного дела о покушении на жизнь худрука балетной группы Большого театра ( ГАБТ) Сергея Филина. Напомним, нападение на С.Филина произошло в ночь на 18 января районе станции метро "Цветной бульвар" в Москве. На прошлой неделе артиста выписали из столичной больницы, он уехал на реабилитацию в Германию.







