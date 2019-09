Самая лучшая песня о любви в США (ВИДЕО)

В США самой лучшей песней о любви считают хит "I Will Always Love You" ("Я всегда буду любить тебя") знаменитой Уитни Хьюстон. "I Will Always Love You" была включена в саундтрек к фильму "Телохранитель" (The Bodyguard), вышедшему в прокат 1992 году.

Актриса и певица Уитни Хьюстон сыграла в "Телохранителе" главную женскую роль.

"I Will Always Love You" признана лучшей, опередив такие известные композиции: "Unchained Melody" дуэта "Райчес бразерс", "When a Man Loves a Woman" Перси Следжа, "You Are So Beautiful" Джо Кокера, "How Deep Is Your Love" группы "Би Джиз".

Опрос в США на днях проводила компания Harris Interactive, передает ИТАР-ТАСС.

Участникам опроса предстояло выбрать лучшую песню о любви из 40 хитов разных музыкальных жанров и разных лет.

Напомним, Уитни Хьюстон ушла из жизни 11 февраля 2012 года в возрасте 48 лет накануне очередной церемонии вручения премии Grammy в Лос-Анджелесе. Сама Хьюстон - обладательница шести Grammy.