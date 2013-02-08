Народному артисту СССР Вячеславу Тихонову исполнилось бы 85 лет. ВИДЕО

Сегодня любимому актеру, Народному артисту СССР, лауреату Ленинской и Государственной премий, знаменитому Штирлицу исполнилось бы 85 лет. Вячеслав Тихонов родился в 1928 году в городе Павловский Посад.

Он мечтал о карьере актера с юности, но в 1945 году он не прошел вступительные испытания во ВГИК. Однако судьба к будущей звезде российского кино была благосклонна. Уже после окончания экзаменов профессор ВГИКа Б. В. Бибиков зачислил Тихонова к себе на курс.



В 1950 году Вячеслав Васильевич с отличием окончил ВГИК и поступил работать в театр-студию киноактера.

В 1957 году он переходит в труппу ЦКДЮФ имени М. Горького. В этом же году на киноэкраны вышел фильм С. И. Ростоцкого «Дело было в Пенькове», который принес Тихонову всероссийскую популярность.

На счету Тихонова огромное количество ролей в кино, среди которых работы в фильмах, ставших уже классикой советского кинематографа - «Война и мир», «Доживем до понедельника», «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину» и многие другие.



Последние годы он провёл отшельником на даче на Николиной Горе.Вячеслав Тихонов скончался 4 декабря 2009 года на 82-м году жизни. Актер похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Его могила стоит заброшенная в окружении позолоченных гранитных и мраморных надгробий. Полтора года назад Василий Лановой специально встречался с Владимиром Путиным, чтобы решить проблему памятника народному артисту. Тогда в «Ново-Огарево» было решено выделить из госбюджета 3,5 миллиона рублей. Памятник уже отливают в Италии, рассказала «КП» вдова актера Тамара Ивановна. . Скульптор - Алексей Благовестнов. Хороший скульптор, но очень медленно работает. Поэтому так долго. Многое мы переделали, но конечный вариант должен получиться хороший, на надгробии будет фигура в красивом обрамлении.





