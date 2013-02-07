Мединский: Музеи получат больше денег на увеличение своих фондов

Российские музеи будут получать больше денег на увеличение своих фондов, сообщил в четверг на брифинге в Москве министр культуры Владимир Мединский. По его словам, раньше музеям оказывалось недостаточное внимание со стороны государства, передает телеканал "Культура".

Сейчас же "в некоторых федеральных музеях заработная плата превышает среднюю по региону". Именно такую задачу поставил Владимир Путин, который призвал к 2018 году сравнять зарплаты работников культуры со средними по стране.

По словам Мединского, в России сейчас более 2,5 тыс музеев. Многим из них тяжело пополнять фонды без поддержки государства. И Минкультуры готово в этом помочь.

В позапрошлом году на закупки было выделено 40 млн рублей, а только в декабре прошлого года - 250 млн рублей, рассказал Мединский.