В Табакерке исследуют «СТРАХ И НИЩЕТУ В ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»

«Страх и нищета в Третьей империи» — глубоко психологические сцены и зарисовки из реальной жизни людей разных социальных сословий времен торжества идей фашизма в Германии. В подобные моменты жизни, в период неустроенности, страха и отсутствия уверенности в завтрашнем дне, люди вынуждены проявлять не лучшие свои качества, борясь за возможность выжить

Эта пьеса написана Бертольтом Брехтом в 1934–1938 гг. в эмиграции, в Дании. Из двадцати пяти сцен в спектакль вошли пять: «Меловой крест», «Шпион», «Жена еврейка», «Правосудие», «Нагорная проповедь». Премьера состоится 21 и 22 февраля в Московском театр п/р Олега Табакова.

Новаторским решением театра является рекламная кампания премьерного спектакля в формате 3D. С 5 февраля в фойе театра открыта выставка, на которой любой зритель, пришедший в театр, сможет ознакомиться со стереоэкспонатами, выполненными в натуральную величину по эскизам художников спектакля - Полины Лиферс и Александры Карпейкиной. Фотографии с выставки можно посмотреть здесь.

В спектакле заняты: Александр Семчев, Ольга Красько, Михаил Станкевич, Игорь Петров, Марина Салакова, Иван Шибанов, Наталия Журавлева, Вячеслав Чепурченко, Луиза Хуснутдинова, Сергей Степин. Впервые в этом спектакле на сцену «Табакерки» выйдут учащиеся 3-его курса Московского театрального колледжа Олега Табакова — Максим Сачков и Павел Шевандо.